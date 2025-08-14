Muere una montañista china en el K2 de Pakistán

Una montañista china murió al descender de la segunda cumbre más alta del mundo, el K2, y los rescatistas en Pakistán esperan este jueves que mejore el clima para poder recuperar su cadáver, informaron las autoridades de ese país.

Guan Jing formaba parte de un grupo de 30 montañistas que llegaron el lunes a la cumbre del K2, ubicada en la frontera entre Pakistán y China, antes de comenzar el descenso al día siguiente.

Pero la noche del martes, la mujer fue alcanzada por unas piedras, informó a AFP el subcomisario del distrito de Shigar, Arif Ahmad.

"Un equipo de la aviación del ejército está listo para recuperar el cuerpo y solo espera mejores condiciones climáticas", indicó.

Según el Club Alpino de Pakistán, que monitorea las expediciones locales de montaña, Guan es la cuarta víctima en la temporada de montañismo del actual verano boreal en el país.

El club precisó que el hecho ocurrió en una sección de la montaña donde frecuentemente se producen caídas de piedras.

El K2 tiene 8.611 metros de altura, 238 metros menos que el Everest, la cumbre más alta del mundo.

Pakistán tiene cinco de las 14 montañas del mundo con más de 8.000 metros de altura, y suele recibir numerosos montañistas para la temporada veraniega de junio a agosto.

Este año se reportaron cuatro muertes, dos de ellos en el K2, uno en el Nanga Parbat y uno en el pico Laila.