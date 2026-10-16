Muere el primer medallista olímpico de Brasil en judo, Chiaki Ishii

El primer medallista olímpico de Brasil en judo, Chiaki Ishii, murió este viernes a los 85 años, informaron autoridades deportivas locales.

Brasil es una de las potencias del judo con 28 medallas en Juegos Olímpicos: cinco de oro, cuatro de plata y 19 de bronce. Ocupa el noveno lugar en el medallero histórico de la disciplina en la máxima cita del deporte, encabezado por Japón.

Nacido en la ciudad japonesa de Ashikaga y nacionalizado brasileño, Ishii abrió esa cuenta en Munich 1972, al ganar la presea de bronce en la categoría de -93 kg.

"El maestro abrió camino para generaciones de atletas", dijo en una nota el Comité Olímpico Brasileño (COB).

Antes de su hito en Juegos Olímpicos, Ishii había sido en 1971 el primer medallista mundial de Brasil en este deporte, con bronce.

El presidente de la Confederación Brasileña de Judo (CBJ), Paulo Wanderley, lo consideró "un pionero" que "creyó en el potencial de Brasil y ayudó a mostrar al mundo" la "fuerza" del país sudamericano en esta modalidad, citado en un comunicado de la organización.

Después de su carrera como atleta de alto rendimiento, Ishii abrió una academia de judo en Lapa, Sao Paulo.

Pasaron por allí medallistas olímpicos como Walter Carmona (bronce en Los Angeles 1984 / -86 kg) y Rafael "Baby" Silva (bronce en Rio de Janeiro 2016 / +100 kg).