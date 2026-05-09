Muere Bobby Cox, mánager legendario de los Bravos de Atlanta

El legendario Bobby Cox, exmánager de los Bravos de Atlanta, murió a los 84 años, informó el equipo de las Grandes Ligas del béisbol este sábado.

Cox fue nombrado cuatro veces Mánager del Año de la Liga Nacional y guió a los Bravos al título de la Serie Mundial en 1995 ante los Indios de Cleveland.

En un comunicado, la novena rindió homenaje a su "mánager tesoro", a quien describió como "el mejor mánager que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos".

"Estamos desbordados de emoción por el fallecimiento de Bobby Cox", indicó en la nota. "Llevó a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995".

"El legado de Bobby como mánager de los Bravos nunca será igualado", agregó.

Tras dos temporadas como jugador de los Yankees de Nueva York, Cox ganó una Serie Mundial como parte del cuerpo técnico de los Bombarderos del Bronx en 1977, antes de su primera etapa, sin éxito, como entrenador de los Bravos entre 1978 y 1981.

Regresó a la formación como mánager en 1990 y permaneció hasta 2010, cuando su último partido al mando fue una derrota en los playoffs ante los Gigantes de San Francisco en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

"Bobby era el favorito de todos en la comunidad del béisbol, especialmente de quienes jugaron para él", dijeron los Bravos el sábado.

"Su vasto conocimiento sobre el desarrollo de jugadores y las complejidades de dirigir un partido fue recompensado con el máximo galardón del deporte en 2014: su inclusión en el Salón de la Fama del Béisbol".