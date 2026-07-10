Mourinho arranca su nueva “misión” en el Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, afirmó este viernes que afronta una “misión”, en los primeros pasos del veterano DT portugués en su segunda etapa al frente del equipo blanco.

“Mou” estuvo en la ciudad deportiva del gigante madrileño supervisando los preparativos para el inicio de la pretemporada la próxima semana, después de haber sido nombrado en junio sucesor de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid no ha llevado a sus vitrinas ningún título importante en las dos últimas temporadas, y el nombramiento de Mourinho ha sido ampliamente visto como el intento del presidente Florentino Pérez de restablecer el orden y la disciplina en el vestuario.

“Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores (...) Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid”, declaró el antiguo entrenador del Benfica a Realmadrid TV.

La temporada pasada, gestionar los enormes egos resultó muy complicado: el técnico Xabi Alonso fue destituido en enero tras roces con algunas estrellas, como Vinícius, mientras que los centrocampistas Aurélien Tchouameni y Fede Valverde se pelearon en mayo, y este último tuvo que ser atendido en el hospital.

Ni Alonso ni Arbeloa pudieron encontrar la manera de lograr que las estrellas Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior jugasen juntas de forma efectiva sin que el equipo perdiera el equilibrio.

Durante su primera etapa al mando, entre 2010 y 2013, Mourinho ayudó al Madrid a plantar cara al dominante Barcelona de Pep Guardiola.

“No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí”, afirmó el técnico de 63 años.