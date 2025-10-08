Motivados para ganar

El ‘Equipo’ Panamá tiene la convicción de quedar en el podio de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. La delegación canalera está conformada por 511 atletas, 138 oficiales y entrenadores, 31 profesionales del equipo interdisciplinario, 7 miembros de la jefatura de misión y 14 integrantes del equipo de comunicación, informó el Comité Olímpico de Panamá, que el pasado lunes escogió a la vallista Gianna Woodruff y al bolichero William Duen como los abanderados de Panamá para la cita regional.

“Es un honor poder ser abanderado. Es sumamente importante para mí, que nuestro deporte sea considerado para una responsabilidad grande y poder representar el país”, señaló Duen.

“Esto me ha motivado a seguir entrenando y enfocado con mis compañeros a prepararnos adecuadamente para poder cumplir las metas que tenemos para los Juegos Centroamericanos”, añadió el bolichero, quien dijo que competirá del 23 al 30 de octubre, en las modalidades de individuales, dobles, tríos y equipos.

Los deportistas istmeños participarán en 36 disciplinas deportivas (de 42) durante las competencias programadas del 17 al 30 de octubre. De estos deportes, 32 se desarrollarán en Guatemala, mientras que dos (Lucha y Sambo) se disputarán en la subsede de Honduras, y dos más (Flag Football y Esports) se realizarán en la subsede de Ciudad de Panamá.