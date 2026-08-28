“MoraFootball”, por un cupo al Mundial

Panamá tiene un nuevo nombre en la historia del deporte nacional. Jhonnatan Mora, de 31 años y conocido como “MoraFootball” en la categoría eFootball Consolas, se coronó campeón en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Hoy, el atleta representará a la nación en el FIFAe Continental Championship by eCONCACAF 2026, en busca de un boleto a la FIFAe World Cup 2026 en Arabia Saudita.

Mora, contador público autorizado que labora en una empresa marítima, explicó la diferencia entre jugar por entretenimiento y competir al más alto nivel: “Cuando uno es un gamer competitivo, entrena a fondo la mecánica del juego y analiza cómo sacarle provecho a cada situación. Actualmente no tengo hijos, lo que me permite disponer de mayor tiempo para entrenar y enfocarme en mi carrera como atleta de esports”.

Con la presea dorada obtenida en República Dominicana, Panamá alcanzó un total de 20 medallas y superó las cinco preseas de oro conseguidas en San Salvador 2023. Este resultado impulsó a la delegación istmeña hasta el octavo lugar del medallero general entre todas las naciones de Centroamérica y el Caribe. “Estoy muy contento por haber ganado esta medalla para Panamá y por sumar de forma oficial al medallero del certamen”, manifestó el atleta.

Para él, el triunfo trasciende el podio: “Se luchó y se entrenó para conseguir este objetivo, y al final se logró. Con este triunfo se le otorga un mayor valor a los esports. A la gente que le gusta o le llama la atención este ámbito, quiero decirle que es una oportunidad real de hacer algo por su país y de hacer historia. Les exhorto a que lo practiquen y compitan, porque da frutos y resultados”.

Ahora Mora enfrenta un nuevo reto internacional al representar a Panamá en la Expo Santa Fe de Ciudad de México, escenario que acoge la cita desde hoy y hasta el 30 de agosto en el marco del evento Telcel GAMERGY.

La agenda para Panamá arranca hoy con la categoría Mobile, mientras que mañana, sábado 29 de agosto, será el turno para la categoría de Consolas. Los canaleros enfrentarán a México, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Honduras y Puerto Rico. “El camino al Mundial está en juego y vamos a luchar por ese boleto”, concluyó Mora.