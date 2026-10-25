Moltzan eclipsa a Shiffrin y gana el gigante inaugural de la temporada de esquí alpino

La estadounidense Paula Moltzan, de 32 años, logró el sábado su primera victoria en la Copa del Mundo al imponerse en el gigante de apertura de la temporada en Sölden, Austria, donde Mikaela Shiffrin tuvo finalmente que conformarse con el séptimo puesto.

Moltzan logró su undécimo podio en la Copa del Mundo. Sin embargo, ese final era difícil de vaticinar al término de la primera manga, en la que la estadounidense terminó quinta a más de medio segundo de su compatriota Mikaela Shiffrin, líder provisional.

Pero, ayudada por un claro en el momento justo sobre el glaciar de Rettenbach, azotado por la nieve y el viento, Moltzan realizó una segunda manga excelente para tomar la delantera.

Al final superó por muy poco a la joven albanesa Lara Colturi (+0,01 s) y a la polivalente alemana Emma Aicher (+0,52 s).

Por su parte, la reina del esquí Shiffrin, seis veces ganadora del Gran Globo de Cristal, encadenó errores en su segunda bajada, en la que la meteorología no le ayudó.

La Copa del Mundo de esquí prosigue el domingo con el gigante masculino, también en Sölden.