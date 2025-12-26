Molestias por alza en derechos de transmisión

ml | La Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) expresó su molestia ante el anuncio del aumento de precios por los derechos de transmisión de los campeonato nacionales de béisbol Juvenil y Mayor, por parte de la empresa Producciones Deportivas Nacionales (Prodena).

En un comunicado, la APR señaló que los derechos para las emisoras de cobertura nacional pasaron de B/.6,000 a B/.10,000, lo que representa un incremento superior al 65%.

En tanto, las emisoras regionales enfrentarán un alza del 50%, al elevarse la tarifa de B/.4,000 a B/.6,000. Según el documento, la medida ha sido calificada por radiodifusores y comentaristas deportivos como una “práctica arbitraria”, más cuando estos torneos son organizados por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y se disputan en estadios administrados por Pandeportes, recintos “construidos y mantenidas con fondos públicos”.

La APR pide a Pandeportes y Fedebeis una reunión urgente para buscar soluciones que “protejan el béisbol y su cobertura mediática“.