‘Modo Selección’ activado

Con una mezcla de jugadores que militan en clubes del extranjero y futbolistas del torneo local (Liga Panameña de Fútbol-LPF), la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá arrancó ayer entrenamientos, con la mirada puesta en sus partidos amistosos internacionales ‘no oficiales’ ante sus similares de Bolivia y México.

Un total de 22 jugadores, entre varias caras conocidas de anteriores convocatorias, otros recién llegados, se dieron cita al denominado “día 1 de trabajo”, en el COS Sports Plaza, ubicado en Metro Park, Ciudad de Panamá, bajo la mirada del entrenador Thomas Christiansen.

La novedad en la sesión fue la presencia de los jugadores Kahiser Lenis, del club Jaguares de Córdoba, de Colombia; Javier Rivera, del CD Marathón, de Honduras, y Aimar Sánchez, del New York Red Bulls II, de Estados Unidos.

Para hoy, se espera la incorporación de tres nuevos futbolistas como el atacante Gustavo Herrera, el guardameta John Gunn y el defensor Jorge Gutiérrez.

Este microciclo se extenderá hasta el próximo jueves, en horas de la mañana, para luego tomar su vuelo rumbo a territorio boliviano. La escuadra panameña se medirá a Bolivia el domingo 18 de enero, y recibirá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, a México, el próximo jueves 22 de enero.