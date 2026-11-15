Mocita Bonita sorprende en el Premio Periodistas y Locutores Hípicos

La yegua nacional Mocita Bonita sorprendió a los entendidos al lograr la victoria en el Premio Periodistas y Locutores Hípicos, considerado como el evento central de la velada de ayer sábado del Hipódromo Presidente Remón, superando a dos coterráneas y tres norteamericanas.’

La prueba conmemorativa, que era dedicada los comunicadores especializados en la actividad hípica, se celebró en la sexta carrera, reservada para toda yegua de tres años y más edad, sobre un tendido de mil 200 metros, con una bolsa en disputa de $17,250.

La ganadora, que hacía su incursión número 15 a la pista, es una hija de Bashard, en Mocita del Mar, criada en el Haras San Ididro, entrenada por Luis A. Paz Rodríguez de Obarrio, bajo una atinada conducción de Yonis Lasso, sumando así su primera victoria en eventos conmemorativos.

El tiempo que marcó el cronómetro para la distancia del cotejo fue de 1:12.0, en una pista buena.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de la prueba, el periodista Marcos Thils, a nombre del gremio homenajeado, fue el oferente de la copa del triunfo a Augusto Samuel Boyd, propietario de la ganadora.

Otros premios otorgados a parte del equipo victorioso de la yegua fueron entregados por Julio Rios, José De Obaldía, Jerry Solís, Alex García y Martín Levy.

Con la celebración de este evento conmemorativo, la Administración del Hipódromo Presidente Remón rindió merecido reconocimiento a un gremio que a través de sus difusiones de esta actividad engrandece su desarrollo y desenvolvimiento, manteniendo vigente la información durante las 52 semanas del año.