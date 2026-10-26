'Miss Tik Tok' y 'Keaypami' parten por delante

Miss Tik Tok y Keaymami cruzaron la meta por delante en las dos competencias que dan inicio a las Triples Coronas Juveniles de potrancas nacionales e importadas, respectivamente, ambas con magistrales monta del fusta Yonis Lasso y bajo la preparación de Alberto Paz Rodríguez.

La primera de ellas es una defensora de los tradicionales colores rojo, 'F' blanca en triángulo invertido adelante y atrás, mangas del Stud Buena Fe, alazana que en gran faena logra una victoria con relativa facilidad en la versión 22 del Clásico José A. Pérez, Bernabé Pérez Frachiola y José A. Pérez Arbelaez, mostrando una evidente superioridad sobre sus rivales.

La hija de Giant Gismo se ubicó al inicio entre las últimas colocaciones, para avanzar gradualmente y con recia acometida dominar la delantera, para ampliar su ventaja a medida que se acercaba a la meta.

Miss Tik Tok, en el cotejo que se celebró ayer en el óvalo juandieño, marcó en el cronómetro tiempo de 1:05.0 para la prueba con distancia de 1,100 metros y bolsa de $23,600, logrando mantenerse imbatible en sus dos presentaciones, con un futuro potencial como pistera.

Las próximas carreras de la Triple Corona Juvenil de potrancas nacionales se celebrarán el domingo 22 de noviembre con la versión 15 del Clásico Bartolomé Mafla H., en tanto que cierra el cicloel Clásico Navidad, edición 75, para correrse en jueves 25 de diciembre.

Gran presentación de Keaypami

La potranca colorada norteamericana Keaypami se hizo del triunfo de la primera prueba de la Triple Corona Juvenil de potrancas importadas, cuando en la sexta carrera del pasado sábado se anexó la versión IV del Clásico Ricardo Lau Yunsan.

La mimada del Babamwy Stable, marcó tiempo de 1:06.1 para los 1.100 metros, cruzando la meta con relativa facilidad sobre sus cinco rivales.

Con esta resonante victoria la descendiente de Speaker's Comer mantiene su invicto en dos salida a la pista, restándoles las victorias de los clásicos Benemérito Cuerpo de Bomberos, del 29 de noviembre y el Jorge Ameglio el 19 de diciembre, para hacerse del codiciado galardón de la Triple Corona Juvenil.