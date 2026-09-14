Miss Good Night saca su casta en el clásico Familia Jiménez

Marcos THILS | La yegua norteamericana Miss Good Night logró ayer un categórico triunfo en el Clásico Isaac (Sam) Jiménez y Samuel Jiménez, cuando en dicha prueba superó a sus siete rivales, ganando la prueba con relativa facilidad.

La colorada, defensora de las divisas del Stud La Alianza, de propiedad del Dr. Monty Motta, lograba su quinto triunfo en 24 salidas a la pista, con una hábil conducción del fusta Said Sánchez, bajo los cuidados del preparador David Yau.

Tras la ganadora arribaron Estigia, Sol Tan Bonita, Volatil Girl y cerró el marcador La Regente.

Miss Good Nigt marcó tiempo de 1:45. 4 para la distancia de mil 700 metros, en el cotejo que repartió un premio de $24,400.

En la ceremonia de premiación a nombre de los homenajeados el oferente de la copa del triunfo fue Isaac Jiménez Jr., recibida por el Dr. Monty Motta.