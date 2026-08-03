México y Dominicana lideran el inicio del atletismo en los Centrocaribes 2026 con la atención puesta en el debut de Paulino

México y República Dominicana dominaron el domingo el arranque del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la atención puesta en la campeona olímpica Marileidy Paulino, que debutará como máxima estrella y figura de la delegación anfitriona.

Paulino tendrá su primera competición este lunes en la prueba del relevo mixto 4x400 metros, informó el ministro dominicano de Deportes, Kelvin Cruz.

Hasta el domingo, Paulino solo tenía confirmado competir en los 400 metros el 4 y 5 de agosto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

"Hemos identificado que tenemos muchas posibilidades de avanzar en el medallero si ella nos puede acompañar compitiendo en el relevo mixto y Marileidy ha aceptado con mucha humildad", explicó Cruz en sus redes sociales.

Después de cuatro años, la llamada "Gacela" dominicana volverá a correr en esa prueba.

"Lo hago con un doble privilegio: compartir pista nuevamente con mi compañero de equipo y hacerlo en nuestra casa, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe", escribió más tarde Paulino en sus redes sociales.

"Nuestra preparación está enfocada en dejar en alto el nombre de República Dominicana. Daremos lo mejor de nosotros, con disciplina, respeto y entrega", añadió.

El relevo dominicano estará conformado por Paulino, Erick Sánchez, Anabel Medina y Christopher Melenciano, campeón mundial paralímpico.

La campeona olímpica en París 2024 dijo en entrevista a la AFP que se ha preparado "emocionada" para mejorar su marca personal en los 400 m: llevarla de 47.98 a 47.60 o 47.80.

- Repartición de títulos en media maratón -

La delegación mexicana y dominicana se repartieron los títulos de la primera jornada del atletismo en la categoría de media maratón, celebrada al amanecer en el Malecón de Santo Domingo.

El dominicano Álvaro Abreu conquistó la medalla de oro de la media maratón e instaló un récord de los Juegos, al recorrer los 21.09 kilómetros en un tiempo de 1:02:48, superando la marca del guatemalteco Alberto González de 1:03:50 en San Salvador 2023.

"Me siento supercontento de haber ganado en mi casa", dijo Abreu, quien dedicó su título a Puerto Rico, donde dice haber vivido la mitad de su vida.

Sin el apoyo boricua "no hubiese ganado" en República Dominicana, agregó.

El primer título de México en la disciplina llegó de la mano de Laura Galván, quien también estableció un récord regional al terminar con un tiempo de 1:13:43, superando la marca de la venezolana Joselyn Brea de 1:15:04 en San Salvador 2023.

Los mexicanos Ricardo Ortiz y Alegna González cerraron la jornada con dos medallas de oro adicionales en la marcha atlética de media maratón.

De momento, la delegación azteca lidera el atletismo con tres títulos y seis metales.

- Cuba, el rey de la lucha -

La delegación cubana cerró invicta todas las finales en lucha con 10 medallas de oro y cinco bronces, para un total de 15 metales.

Kevin de Armas ganó 3-1 contra el dominicano Yeron Liria en la grecorromana de 60 kg, y Yonat Veliz venció 2-1 al colombiano Carlos González en los 67 kg.

Los cubanos incluso se impusieron por superioridad técnica: Daniel Gregorich derrotó 9-0 al dominicano Johan Batista en los 87 kg y Oscar Pino arrasó 9-0 al hondureño Gino Ávila en los 130 kg.

"Feliz. Cualquier competencia que uno pueda ganar por sus esfuerzos y su entrega, pienso que es motivo de felicidad", dijo Gregorich.

"En la competencia nos presentamos en muy buena forma. Fuimos escalando poco a poco a cada rival hasta llegar a la final y hoy somos nuevamente campeones", añadió.

México acumula 112 títulos y un parcial de 249 preseas. Colombia sigue en el segundo lugar con 55 títulos, seguida por Cuba (28), Venezuela (19), y Puerto Rico (14).

La anfitriona Dominicana ocupa la sexta posición con 13 oros.

Este domingo comenzaron las competencias en voleibol femenino, mientras que el lunes arrancan baloncesto, esgrima y salto ecuestre.