México toma el mando del medallero en el arranque de los Centrocaribes 2026

México asumió el liderato del medallero en la primera jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cerrar este sábado con siete medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce, impulsado por el tiro con arco y el taekwondo.

El tiro con arco impulsó el sólido arranque de la delegación azteca, que conquistó los títulos por equipos en ambas ramas. Las mujeres derrotaron a Colombia en la final y los hombres repitieron la dosis frente al mismo rival para aportar dos oros al medallero.

La cosecha dorada continuó en el taekwondo gracias a Cecilia Lee y William Arroyo, vencedores de la prueba mixta de freestyle. La dupla superó a las parejas de Guatemala y Puerto Rico, que se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Cuba se ubicó en la segunda posición con cuatro preseas doradas, mientras que Venezuela completó el podio del día con dos.

Colombia abrió su cuenta de títulos gracias al pedalista Walter Vargas, vencedor de la contrarreloj individual masculina en el ciclismo de ruta.

La edición del centenario de los Juegos, que reúne a más de 6.000 deportistas de 37 países y territorios del área, repartió las primeras medallas en deportes como ciclismo, judo, remo y halterofilia, entre otros.

Con apenas un día de competencias, México confirmó el favoritismo que lo acompañaba tras conquistar las dos ediciones anteriores del certamen, disputadas en San Salvador 2023 y Barranquilla 2018, aunque la diferencia sobre sus perseguidores todavía luce estrecha en un programa que se extenderá hasta el 8 de agosto.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este sábado:

Oro Plata Bronce Total

México 7 5 6 18

Cuba 4 0 4 8

Venezuela 2 1 3 6

Colombia 1 4 1 6

República Dominicana 1 2 2 5

Guatemala 1 2 2 5

Puerto Rico 1 1 3 5

Panamá 1 0 1 2

Costa Rica 0 2 0 2

El Salvador 0 1 3 4

Trinidad y Tobago 0 0 1 1