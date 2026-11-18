En su primer triunfo bajo el mando de Rafael Márquez, México venció el martes a Jamaica y avanzó al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, donde se topará con Estados Unidos que cerró el ciclo de Mauricio Pochettino.

Canadá y Panamá disputarán la otra semifinal del Final Four, el jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium en Inglewood, Los Ángeles.

Los cuatro semifinalistas clasificaron también a la Copa Oro 2027.

"Hoy me exigí más a mí mismo, para estar más encima del jugador y más pendiente de lo que sucedía, incluso dirigir hacia donde tenía que ir la jugada. Hoy viví intensamente el partido y quizás estoy un poco cansado", dijo Márquez al final.

El estadio BBVA de Monterrey recibió por primera vez un partido de la selección mexicana, pero los 51.681 aficionados asistentes salieron decepcionados pese a la victoria por 1-0.

"Se esperaba más de la selección", dijo Enrique Márquez, cirujano plástico de 41 años. "Era para ganar 2-0 o 3-0. A Rafa le falta mucho, pero vamos a darle tiempo".

El Tri cumplió con lo mínimo su obligación de eliminar a Jamaica con un empate global 3-3 gracias a los dos goles de visita que marcó en Kingston el sábado en la ida de esta llave de cuartos de final.

La oncena local pasó apuros para superar la línea de cinco defensas caribeños. Los Reggae Boyz taparon frente a su arco un par de disparos mexicanos que iban a las redes.

Además el arquero Jahmali Waite tuvo un par de atajadas brillantes.

En la búsqueda del gol, al minuto 25, el Tri quedó expuesto a un contragolpe de Renaldo Cephas. El atacante jamaicano eludió al portero Raúl Rangel en el mediocampo, pero fue despojado de la pelota por el capitán Erik Lira.

Jesús "Tecatito" Corona hizo el ansiado 1-0 para México con un disparo de zurda desde la línea frontal del área al 35'.

México no había anotado en el primer tiempo de los cinco primeros partidos en la era de Márquez.

Por primera vez en la actual era, el Tri terminó el partido sin recibir goles.

"El equipo se metió en campo propio, pero supo sufrir y defenderse de buena manera", remató el entrenador.

- Pochettino cumplió y se fue -

Más temprano, Estados Unidos venció 2-0 a Haití en el estadio TQL de Cincinnati y con un triunfo global de 8-0 el entrenador Mauricio Pochettino se despidió con la satisfacción del deber cumplido.

La selección norteamericana resolvió el trámite en el primer tiempo con goles de Christian Pulisic (25') y Julian Hall (43').

Al término del partido, Pochettino comentó que durante su gestión de dos años Estados Unidos "encontró su identidad y estilo de juego".

"Me siento muy feliz, pero a la vez muy triste porque dejo atrás a un grupo de jugadores excepcionales", remató el argentino.

El balance de Pochettino en 37 partidos con la selección de las barras y las estrellas quedó 23 triunfos -los últimos seis en forma consecutiva-, dos empates y 12 derrotas.

Sobre su nueva etapa con el Manchester United, Pochettino comentó que "es un reto importante, con una labor distinta, pero considero fundamental haber vivido esta experiencia" con Estados Unidos.

El domingo, Panamá se convirtió en el primer clasificado al Final Four al vencer 2-0 a Curazao en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

José Fajardo marcó un doblete (45', 51') para que la escuadra canalera ganara la eliminatoria con marcador global de 2-0.

El lunes en el BMO Field de Toronto, Canadá goleó 4-1 a Guatemala y avanzó con un acumulado de 7-3.

La escuadra chapina se adelantó sorpresivamente con un gol de Óscar Santis (34'), pero el conjunto canadiense vino de atrás con anotaciones de Jonathan David (39'de penal), Tani Oluwaseyi (45+1', 62') y Tajon Buchanan (53').