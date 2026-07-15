Messi demuestra que aún tiene mucho por decir en el Mundial

Lionel Messi tiene 39 años, ya conquistó un Mundial y, aun así, sigue agrandando su leyenda. El capitán de Argentina volvió a ser decisivo este miércoles al liderar la remontada 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó a la Albiceleste a otra final mundialista.

Los vigentes campeones del mundo encaraban el minuto 85 abajo en el marcador tras el gol de Anthony Gordon (55') en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, pero Messi lideró la reacción de Argentina para darle la vuelta al partido y mantener vivo el sueño de revalidar el título.

Esta vez el Diez no marcó, pero volvió a decidir el destino del partido: asistió a Enzo Fernández en el empate (85) y puso el centro que Lautaro Martínez (90+2') convirtió de cabeza para el 2-1 definitivo.

"Son sensaciones especiales. Creo que el grupo lo podía sentir y este era un partido que el pueblo argentino realmente quería ganar, y nosotros también. Sigue siendo un duelo especial", dijo Messi tras el encuentro.

No llegó a emular del todo a Diego Maradona, autor de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en la victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, pero sus dos asistencias bastaron para conducir a la Albiceleste a otra final.

Ahora, después de que Argentina mantuviera su histórico invicto en semifinales mundialistas, Messi disputará el domingo su segunda final consecutiva y la tercera de su carrera.

La Albiceleste aspira a convertirse en la primera selección que revalida el título mundial desde Brasil en 1962, y Messi -el único superviviente del equipo que perdió la final de 2014 frente a Alemania- será apenas el segundo futbolista de la historia, después del brasileño Cafú, en disputar tres finales de la Copa del Mundo.

- "Lo ha vuelto a hacer", lamenta Kane -

"Es una locura estar jugando finales consecutivas", resumió Messi.

Ya había guiado otra remontada agónica en Atlanta, cuando Argentina derrotó 3-2 a Egipto en los octavos de final, y esta vez volvió a aparecer cuando Inglaterra comenzó a replegarse para defender su ventaja.

"Una vez más conseguimos hacer el trabajo cuando las cosas pintaban mal. Nunca dejamos de creer", afirmó Messi, que amplió a 33 su récord de partidos disputados en Copas del Mundo, repartidos en seis ediciones.

Durante largos tramos del encuentro su influencia fue limitada, pero esa ha sido una constante en esta etapa de su carrera: incluso cerca de cumplir los 40 años, sigue encontrando el momento preciso para cambiar el destino de un partido.

"Sentí que durante buena parte del partido lo controlamos bastante bien. Pero, como siempre ocurre con los jugadores más peligrosos del mundo, cuando tienen el balón en el último tercio pueden crear algo", reconoció el capitán inglés Harry Kane.

"Lo ha vuelto a hacer hoy. Es, evidentemente, uno de los mejores jugadores de la historia por una razón".

- ¿El mejor de todos los tiempos? -

Quizá ya no quede mucho espacio para el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos si Messi conduce a Argentina a un nuevo título el domingo frente a España.

Pelé y Diego Maradona disputaron dos finales mundialistas cada uno. Maradona levantó el trofeo una sola vez y apenas un reducido grupo de futbolistas ha logrado conquistar dos Copas del Mundo.

Messi también es el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 21 tantos, aunque el francés Kylian Mbappé le sigue de cerca con 20 y aún disputará el sábado el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra.

Muchos pensaban que el Mundial de Catar sería su despedida de la selección. Sin embargo, Messi prolongó su carrera internacional y llega a esta final tras dos temporadas en el Inter Miami, donde redujo la exigencia del fútbol europeo y se adaptó a las condiciones de Estados Unidos.

Mientras la continuidad de Cristiano Ronaldo en Portugal ha sido cuestionada por algunos analistas, Messi sigue siendo el futbolista que marca la diferencia para Argentina.

"Es simplemente el líder y el jugador clave de cualquier equipo en el que juegue", afirmó el seleccionador inglés Thomas Tuchel.

El domingo tendrá además un ingrediente especial: Messi disputará por primera vez un partido oficial contra España, el país en el que vivió dos décadas tras llegar a Barcelona con apenas 13 años y donde aún conserva la nacionalidad.

Antes de pensar en un eventual regreso para vivir en Castelldefels tras su retiro, Messi solo tiene un objetivo: apagar el sueño español y levantar otra Copa del Mundo con Argentina.