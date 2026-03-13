Messi apunta a su gol 900 en la visita de Miami a Charlotte

Lionel Messi tendrá un segundo intento de anotar su gol 900 este sábado en la visita del Inter Miami al Charlotte FC en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El astro argentino convirtió el tanto 899 de su ilustre carrera el pasado sábado en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera fecha de la MLS.

Los 72.026 espectadores presentes en el M&T Bank Stadium de Baltimore, el hogar de los Ravens de la NFL, vieron a Messi anotar el segundo tanto del Inter con un sutil toque de su mágica zurda ante la salida del arquero Sean Johnson.

Fue el gol número 80 del atacante con la playera rosa de Las Garzas, la franquicia donde disfruta de sus últimas alegrías sobre el césped bajo el sol del estado de Florida.

Desde su aterrizaje a mediados de 2023, Messi acumula 53 goles con el Inter en temporada regular, siete en playoffs, 12 en Leagues Cup, siete en la Copa de Campeones de la Concacaf y uno en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Con esa producción, impulsó a Miami hasta su primer título de liga el pasado diciembre y al trofeo de la Leagues Cup en 2023, además de apropiarse individualmente de dos premios MVP (Jugador Más Valioso) y una Bota de Oro.

En su trayectoria en Europa festejó 672 goles con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain.

Las otras 115 dianas las sumó con la selección de Argentina, que espera contar con su gran capitán para la defensa del título en el Mundial de Norteamérica 2026.

- Reto a la vista en Concachampions -

Messi tuvo su primera oportunidad de alcanzar la marca de 900 goles el miércoles ante el Nashville SC, en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Como es habitual, el argentino fue el eje absoluto del ataque de Miami pero el marcador terminó sin goles. La serie se resolverá el miércoles próximo en la cancha del Inter.

Ante la trascendencia de ese partido, el último que el Inter disputará en Fort Lauderdale antes de inaugurar su nuevo estadio en Miami, Javier Mascherano podría dosificar a algunos jugadores el sábado en Charlotte.

Messi, sin embargo, sigue siendo alérgico a las rotaciones incluso a los 38 años, por lo que su presencia es muy esperada en el Bank of America Stadium, que también debe llenarse con unos 75.000 aficionados.

Más allá de su estrella, el Inter quiere sumar un tercer triunfo seguido para instalarse en la cima de la Conferencia Este y dejar completamente atrás el recuerdo de la goleada 3-0 recibida en la primera fecha por Los Angeles FC.

"El miércoles nos toca un partido muy importante pero el sábado tenemos que ir allá (Charlotte) a un partido complicado y necesitamos hacerlo bien para poder sacar los tres puntos", advirtió este viernes el defensa argentino Gonzalo Luján, sustituto del lesionado uruguayo Maxi Falcón.

- ¿Debut de James Rodríguez? -

El otro foco de interés de la jornada estará el domingo en Vancouver, donde James Rodríguez podría debutar finalmente en Minnesota United frente al Whitecaps de Thomas Müller.

El propio capitán de la selección colombiana aseguró estar ya recuperado de la contusión que lo excluyó de la convocatoria el pasado fin de semana.

Su estreno es muy esperado en la MLS y sobre todo entre los aficionados colombianos, preocupados por la inactividad de su líder a sólo tres meses de que arranque el Mundial.

Sin James, Minnesota United ocupa la décima plaza del Oeste con cuatro puntos.

De saltar finalmente al césped, el mediapunta viviría su debut frente a Müller, su excompañero en el Bayern Munich, que buscará resarcirse de la paliza 3-0 que Vancouver recibió el jueves de Seattle Sounders en la Copa de Concacaf.