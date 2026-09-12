Messi anota, pero el Inter Miami solo empata con el líder Nashville

Lionel Messi anotó un gol y tuvo una brillante actuación el sábado, pero su Inter Miami solo empató 2-2 de local en el Nu Stadium frente al líder de la liga norteamericana (MLS), el Nashville SC, por la vigesimoquinta fecha del torneo.

La igualdad, que llegó con un tanto en los descuentos de la visita, le sabe a derrota al Inter Miami que sigue nueve puntos detrás de Nashville, el mejor equipo de la campaña.

A falta de nueve jornadas para el cierre de la temporada regular, Inter Miami ve como se le esfuman las chances de conquistar el Supporter's Shield (título para el mejor equipo de la temporada regular).

"Cuando se pierde o empata un partido todo el mundo mira el fallo", dijo el entrenador de Miami, el argentino Guillermo Hoyos, en conferencia de prensa. "Yo no me quedo en el fallo, trabajo sobre la evolución y eso está en el corazón, en el sentimiento".

Messi, quien estuvo frustrado con el arbitraje durante gran parte del primer tiempo, salió decidido a cambiarle el rumbo al partido en el complemento y por poco lo logra.

Primero tuvo un potente remate en el travesaño tras superar la marca de Maxwell Woledzi y al minuto 62 anotó el segundo tanto del Inter Miamo con un remate de primera intención tras asistencia de su compatriota Rodrigo De Paul.

La definición del argentino fue propia de otro partido y de otra liga, un toque de primera intención y pegado al palo que recorrió toda el área encontrando espacios que parecían imposibles.

Messi llega a 19 goles en la temporada en curso y lidera la tabla de goleadores con uno de ventaja sobre el croata Petar Musa.

- Sam Surridge amarga a Messi -

Nashville intentó meterse al partido con la misma fórmula que en la primera parte le había permitido tomar la ventaja: balones a la espalda de los centrales y profundidad por la derecha vía el hondureño Andy Nájar.

El inglés Sam Surridge, quien había abierto el marcador al minuto 4, se convirtió en la principal figura del juego al conseguir la igualdad definitiva a los 90+1', al tomar un rebote del portero canadiense Dayne St. Clair y frustrar a Messi y las Garzas, que veían como dejaban pasar la ocasión de quedar a seis unidades del líder.

"Hicimos dos goles y sacamos la diferencia, no pudimos ampliar y sobre el final sufrimos", afirmó el defensa del Inter Miami, Facundo Mura.

"La bronca de sentir que fuimos superiores y que nos quiten los tres puntos, el equipo tuvo situaciones de gol y los puntos a mejorar es que no sea necesario hacer tantos goles para ganar partidos", agregó.

Tras el gol de Messi que ponía al Inter al frente en el marcador, Hoyos dio ingreso al paraguayo Matías Galarza, quien recibió su permiso de trabajo en las últimas horas y este sábado debutó al minuto 65 en lugar del venezolano Telasco Segovia.

"Feliz por el debut", comentó un sonriente Galarza. "Debutar al lago de estrellas me pone contento, no se pudo dar el resultado y hay que aprender".

Galarza, mundialista con Paraguay en Norteamérica 2026, no tuvo mayor incidencia en el partido.

Pese a lo duro del resultado, Miami tendrá poco tiempo para lamentarse ya que el miércoles enfrentará al Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026.