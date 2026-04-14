$!Mentalidad de campeones

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 acaban de arrancar y ya están dejando grandes momentos para la posteridad. Aparte de los éxitos deportivos, económicos y sociales que impactarán a muchos sectores, hay un aspecto que pareciera pocos tienen presente: la salud mental de los atletas.

En este caso, como el evento es para jóvenes de entre 14 y 18 años, la condición emocional toma un matiz más sensible. María Carla Sayavedra, psicóloga deportiva de la delegación de Panamá para estos juegos, comenta que la cita abre el reto para fortalecer la mentalidad de personas que están en adolescencia o/y adultez temprana.

“Es importante entender que en la vida se gana o se pierde, pero sobre todo se aprende. En el deporte, la guía debe ser la búsqueda constante del éxito, y eso ese éxito es levantarse ante circunstancias difíciles y mantenerse cuando lleguen los logros”, dijo Sayavedra. Agregó que “a nuestros chicos les hace mucha ilusión competir en casa, se van a sentir acompañados en este proceso, con sus familiares, amigos y compañeros de escuela, y quieren dejar su mejor presentación, hacerlo bien por su país”.

La profesional, que también es directora de la Oficina Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá (COP), considera que los jóvenes deportistas deben ser auténticos, disciplinados, comprometidos, que sientan el orgullo de llevar la camiseta de Panamá, y estén dispuestos a vivir esta experiencia, ya sea en momentos difíciles o muy felices.

Esta justa tiene protocolos de Deporte Seguro, con zonas para bienestar, de escucha y atención, además de un canal de reporte digital. En ese sentido, Sayavedra invitó al público a ser “empático” con los chicos y chicas, pues no es “fácil competir”, por lo que pidió tanto a familiares como espectadores y usuarios de redes sociales a ser amables, respetuosos y que apoyen de corazón al país y a sus jóvenes atletas.

El nadador Raúl Antadillas, uno de los abanderados de Panamá para estos juegos, señaló que será una competición muy dura, y para ello se he preparado física, técnica y en especial, mentalmente: “creo que estoy a la altura”. Roberto Monterrey, presidente de la Federación Panameña de Lucha, acotó que, en el caso del equipo de lucha olímpica, con varios atletas con experiencia, se ha trabajado mucho la fortaleza mental.