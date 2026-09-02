Medvedev y Pegula a paso firme en el US Open; Badosa termina el trabajo

El ruso Daniil Medvedev y la estadounidense Jessica Pegula no pasaron apuros para plantarse el miércoles en la tercera ronda del US Open, en una intensa jornada que cerrarán los vigentes campeones, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka.

El Grand Slam de Nueva York llegaba a su cuarta fecha con numerosos partidos aún pendientes de la primera ronda.

Una persistente lluvia de verano alteró el programa del martes obligando a algunos tenistas a regresar temprano el miércoles para culminar sus victorias, como le ocurrió a la española Paula Badosa.

Su duelo ante la australiana Daria Kasatkina sufrió el martes dos parones, el último de ellos cuando Badosa servía para ganar después de haber perdonado dos pelotas de partido.

De regreso el mediodía del miércoles, la ex número dos mundial no perdió la concentración tras fallar otras cinco pelotas de partido y celebró con alivio el triunfo por 6-1 y 6-4.

"Honestamente, fue muy duro. Me marché a las once (de la noche) y tuve que volver muy pronto para quizás jugar dos puntos, seis u otro set completo", explicó tras el partido. "No es fácil, fue una batalla mental porque hoy estaba muy nerviosa".

Nacida en Nueva York, Badosa se perdió la edición del año pasado por una de las lesiones que frenaron su carrera.

En la segunda ronda competirá de nuevo bajo los grandes focos al enfrentar a la estrella local, Coco Gauff.

Después de que Badosa completara el trabajo, su joven compatriota Rafael Jódar enfrentaba al chino Yunchaokete Bu en uno de los duelos de primera ronda que no llegó a arrancar el martes.

Lo mismo hacía el peruano Ignacio Buse, campeón el pasado domingo del ATP 250 de Winston-Salem, ante el estadounidense Marcos Giron.

- Pájaros en la red -

A resguardo del clima, Daniil Medvedev ofreció otra convincente actuación para despachar al estadounidense Sebastian Gorzny, número 731 del ranking mundial.

Medvedev, séptimo sembrado, se impuso por por 6-1, 6-3 y 7-5 sin ceder una bola de break y luciendo un afilado servicio con 14 aces.

Célebre por sus excentricidades, el ex número uno mundial dejó otro momento curioso al molestarse por la decisión del juez de silla de repetir un punto cuando dos pájaros posados en la red levantaron el vuelo en medio de un peloteo.

"Los vi enseguida y pensé que el punto se detendría de inmediato y no fue así", dijo después el ganador de la edición de 2021. "Y en el momento en que pego el golpe ganador, paramos. No quedé contento con la decisión".

Más allá de estos episodios, Medvedev avanza sin hacer ruido en un torneo de pronóstico abierto.

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado por la lesión de Jannik Sinner, sobrevivió a duras penas a un envenenado estreno ante el italiano Lorenzo Sonego y el español Carlos Alcaraz, vigente campeón, aún debe testear el estado de su muñeca en un duelo de exigencia.

- Pegula no necesita una hora -

En la rama femenina, la local Jessica Pegula abrió la pista central con un rotundo triunfo 6-3 y 6-1 sobre su compatriota Sofia Kenin.

La número tres mundial solo necesitó 56 minutos para superar a Kenin, ex campeona del Abierto de Australia, cediendo apenas siete puntos con su servicio.

"Solo intentaba mantener la concentración en lo que tenía que hacer", dijo Pegula, que forma parte del trío de jugadoras que podrían desbancar a Aryna Sabalenka de lo más alto del ranking mundial en Nueva York.

Pegula, subcampeona en Nueva York en 2024, se enfrentará ahora a otra ex finalista, la canadiense Leylah Fernandez, que arrolló a la tailandesa Mananchaya Sawangkaew por 6-4 y 6-1.

- Alcaraz frente a Faría -

En la cartelera nocturna, Aryna Sabalenka chocará contra la rusa Polina Iatcenko, número 160 mundial, en un segundo paso hacia la tercera corona consecutiva del US Open.

Los organizadores programaron en el último partido a Carlos Alcaraz, que se medirá con el portugués Jaime Faria, número 72 del mundo.

La estrella española superó las expectativas en su debut ante el ruso Roman Safiullin y ahora quiere seguir ganando rodaje en las piernas tras cuatro meses parado por la lesión de muñeca.

En caso de que Faria ofrezca resistencia, la sesión podría alargarse otra vez hasta la madrugada.

Por el momento, dos de las tres jornadas de este Grand Slam concluyeron pasadas las dos de la mañana frente a unas gradas prácticamente vacías de espectadores.