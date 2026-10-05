Medvedev es descalificado en Pekín por dar un pelotazo a un espectador y Djokovic pasa a la final

El tenista ruso Daniil Medvedev (N.5 del ranking mundial) fue descalificado por dar un pelotazo a un espectador, este lunes en la segunda semifinal del torneo ATP 500 de Pekín, por lo que el serbio Novak Djokovic (N.11) se metió en la final.

Cuando perdía 7-5 y 5-3 y en un gesto de frustración tras perder un peloteo, el tenista ruso golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador, motivo por el que el juez de silla descalificó de inmediato al exnúmero 1 mundial.

El aficionado, que estaba en primera fila, tuvo que retirarse para ser atendido por problemas en el ojo izquierdo.

Djokovic, 39 años, volverá a disputar una final del circuito ATP desde que perdió la del Abierto de Australia, el pasado mes de enero, ante el español Carlos Alcaraz.

El serbio ha ganado ya seis veces el torneo de Pekín, donde no conoce la derrota y suma ya 33 victorias consecutivas.

Eliminado en su debut en Cincinnati y en el US Open durante el verano, Djokovic ya había dado la sorpresa el domingo al arrollar en cuartos de final al número 2 del mundo, Alexander Zverev, primer cabeza de serie en Pekín y vencedor esta temporada de Roland Garros y del US Open.

El serbio, también exnúmero 1 del mundo y que comparte con la australiana Margaret Court el récord de Grand Slams (24), buscará el título 102 de su carrera el martes frente al australiano Alex de Miñaur.

El actual N.9 de la clasificación ATP se clasificó por la retirada de su rival, el polaco Hubert Hurkacz (N.34), por problemas físicos cuando iba abajo en el marcador por 6-4 y 3-2.