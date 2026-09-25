Medallas y récord para atletas panameños en Juegos Santa Fe

REDACCIÓN | Los atletas del ‘Team Panamá’ nos regalaron ayer una jornada llena de premios en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina.

El primero en subirse al podio fue Chamar Chambers, que se quedó con la medalla de oro en los 800 metros planos, igualando su resultado exitoso de la pasada edición del certamen, Asunción 2022, en Paraguay.

El colonense realizó un tiempo de 1:46.45 min. Luego fue el turno del karateca Alberto Gálvez, quien se apuntó la presea de plata, la tercera de ese metal para la delegación canalera, al obtener el segundo lugar en el kumite -67kg.

Por su parte, Gianna Woodruff, con tiempo de 54.11 seg, se adjudicó la dorada en los 400 m con vallas y a la vez, impuso un nuevo récord del evento, al superar la marca establecida por la colombiana Ximena Restrepo en 1994 con 56.05.

Al cierre de esta edición periodística, Panamá sumaba 14 medallas (3 de oro, 3 de plata y 8 de bronce) superando lo hecho en Asunción 2022, donde se cosecharon 12 preseas (3 de oro, 1 de plata y 8 de bronce).