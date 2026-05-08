McIlroy dice que el PGA debería abrirse a acoger de regreso a golfistas del LIV

El norirlandés Rory McIlroy, segundo del ranking mundial, cuestionó este viernes la capacidad de LIV Golf para hallar nuevos inversores luego de que los patrocinadores saudíes se retiraran, y de paso se mostró a favor de que la PGA esté abierta a acoger a jugadores que quieran regresar a ella.

El vigente campeón del Masters y ganador de seis torneos de Grand Slam reconoció que hay "puentes que cruzar" ante un eventual regreso de jugadores de la PGA que se pasaron a LIV Golf, circuito con torneos de 25 millones de dólares de premios del que McIlroy ha sido firme detractor.

Él éxodo podría producirse porque el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita anunció que no financiará más el LIV Golf al finalizar la temporada 2026, lo que obliga al circuito disidente a conseguir inversores.

"Pero cuando uno de los fondos soberanos más ricos del mundo considera que resultas demasiado costoso para sus intereses, eso ya dice mucho", comentó McIlroy.

La PGA ya ofreció una vía temporal de regreso para algunos jugadores de LIV Golf, una oportunidad que aprovechó Brooks Koepka, ganador de cinco majors, y que sería tentador para otros campeones de la talla de Jon Rahm y Bryson DeChambeau.

"La cuestión es si realmente desean regresar", señaló McIlroy.

"Creo que habrá muchos 'puentes que cruzar' para llegar a ese punto, simplemente porque los jugadores que están allí tienen contratos vigentes", agregó.

Ante las eventuales decisiones de los integrantes de LIV Golf, McIlroy dijo que "no juzgar a nadie por no querer jugar en el PGA Tour".

"Si lo que buscas es ser el golfista más competitivo posible, este es el lugar donde debes estar. Si no quieres jugar aquí, creo que eso acaba diciendo algo sobre ti", concluyó.