Mboko abandona en individuales en Queen's y es duda para dobles con Serena

La canadiense Victoria Mboko se lesionó en la rodilla izquierda y tuvo que abandonar este miércoles en octavos del torneo de individuales en Queen's (Londres), lo que compromete sus opciones de proseguir en dobles junto a Serena Williams.

Luego de haber perdido el primer set 6-2 ante la checa Karolina Pliskova (106ª del mundo), Mboko ganaba 4-3 en el segundo cuando se resbaló sobre la pista de hierba y se llevó rápidamente las manos a su rodilla izquierda, permaneciendo varios segundos sobre el suelo.

Tras levantarse, realizó pequeños saltos pero se dio cuenta de que no podría continuar y abandonó.

Mboko, 9ª en el ranking WTA de individuales, es la compañera en dobles de la estadounidense Serena Williams, que realiza sobre la hierba de Queen's su regreso al circuito WTA con 44 años, cerca de cuatro años después del anuncio de su retirada.

Ambas jugadoras vencieron en su primer partido y deberán enfrentarse el jueves en cuartos a la pareja formada por la canadiense Leylah Fernandez y la alemana Laura Siegemund. Pero la lesión pone en duda la presencia de Mboko.

Serena Williams formará también en dobles la semana que viene en el WTA 500 de Berlín. El nombre de su compañera en la capital alemana aún no ha sido revelado.