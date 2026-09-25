Mbappé marca y se lesiona en debut con triunfo de Zidane con los Bleus

Zinédine Zidane se estrenó este viernes como seleccionador de Francia con una victoria por la mínima (1-0) en su visita a Turquía en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Kylian Mbappé se lesionó al momento de marcar.

Con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Michael Olise, el astro del Real Madrid firmó en el 54' el único gol de la velada, pero se dañó en ese remate y fue sustituido poco después.

Mientras sus compañeros festejaban, él cojeó y no pudo evitar hacer gestos de dolor, antes de recibir una primera asistencia médica.

Intentó seguir, pero poco después se echó al césped y tuvo que ser sustituido en el 59', aparentemente con un problema en la rodilla izquierda.

Mbappé se convirtió así en el protagonista positivo y negativo de una noche en la que Zidane debía atraer todos los focos, en su esperadísimo debut como seleccionador de los Bleus.

Desde su salida del Real Madrid en 2021, Zizou, que tiene ahora 54 años, aguardó pacientemente su turno para ocupar un puesto que le hacía especial ilusión y que estuvo ocupado durante más de una década por Didier Deschamps (2012-2026).

- Nueva era, nuevo estilo -

Antes de que Mbappé disparara las alarmas, cada gesto de Zidane, vestido por completo de negro para este debut, fue escrutado: desde su presencia activa durante el calentamiento hasta su primera Marsellesa como seleccionador, de la que se perdió las primeras notas antes de empezar a entonar la letra del himno francés.

Su primera decisión táctica fue sustituir el sistema 4-2-3-1 del Mundial por un dibujo 4-3-3, lo que desplazó a Mbappé al flanco izquierdo.

Turquía, privada de una de sus estrellas, el lesionado Kenan Yildiz, dio un gran susto en el minuto 3', pero pronto fue quedando claro que Francia era física y técnicamente superior.

Después del gol de Mbappé, los galos pudieron ampliar la cuenta y Jules Koundé envió un balón al palo en el 69'.

Las pocas esperanzas turcas de evitar la derrota se esfumaron en el 87', cuando el arquero Ugurcan Cakir fue expulsado por una mano fuera del área delante de Bradley Barcola.

- Próxima parada: Bruselas -

Francia no pudo ponerse a resguardo con un segundo tanto, pero controló bien la situación y brindó a Zidane un triunfo en este estreno como seleccionador, 32 años después de su debut como jugador con el equipo nacional.

Este partido en Turquía supuso el estreno de una nueva era, después del cuarto lugar de Francia en el Mundial de Norteamérica, donde el equipo otomano fue una de las decepciones al despedirse en la fase de grupos.

Con los tres puntos, Francia empieza bien la competición pero el primer líder del grupo es Bélgica, que venció 2-0 en su visita a la nueva Italia de Roberto Mancini.

El lunes de la próxima semana, en la segunda jornada, belgas y franceses se disputarán el primer puesto, mientras que Turquía volverá a actuar como local ante Italia.