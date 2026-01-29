Maxey apuntilla a los Kings con 40 puntos y canasta ganadora

Los Philadelphia 76ers tumbaron este jueves a los Sacramento Kings por 113-111 en otro recital del dúo conformado por Joel Embiid y Tyrese Maxey, que se combinaron para anotar 77 puntos.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la NBA:

- Sixers, amenaza en el Este -

Los Philadelphia 76ers han convertido los nubarrones con los que comenzaron la temporada en rayos de esperanza para los playoffs.

Dos jóvenes y ultradinámicos escoltas, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, mantuvieron el barco a flote en los primeros meses y ahora se han subido los veteranos Joel Embiid y Paul George, haciendo de Philadelphia un rival al que nadie quiere ver en las eliminatorias.

El triunfo del jueves ratificó el traspaso de poderes de la pareja Embiid-George a Maxey, que el próximo mes se estrenará como titular en un Juego de las Estrellas.

El escolta, de 25 años, llegó a la cuarentena de puntos por quinta vez en este curso, y sumó 8 asistencias y 4 rebotes.

Embiid canalizó el resto del ataque de Philadelphia, con 37 puntos y 8 asistencias, y junto a Maxey se encargó de los 19 últimos puntos de su equipo.

El pívot camerunés le cedió la iniciativa a su joven compañero en la jugada decisiva, cuando el marcador señalaba un empate a 111 con cinco segundos en el reloj.

En una acción de laboratorio, Embiid recibió un saque de banda fuera de la línea de tres puntos y le entregó la pelota en carrera a Maxey, que avanzó hasta el aro para anotar la bandeja de la victoria.

- Homenaje a John Wall -

En Washington, los Wizards rindieron tributo al retirado John Wall en un triunfo 109-99 frente a los Milwaukee Bucks.

Los visitantes no contaron con el lesionado Giannis Antetokounmpo, cuya figura acapara la atención de la NBA por su posible traspaso antes del cierre del mercado el 5 de febrero.

El prometedor alero Kyshawn George, con 23 puntos, fue el máximo anotador de este duelo entre dos de los peores equipos de la Conferencia Este.

La victoria del equipo capitalino, penúltimo del sector, dio más brillo a una noche en la que rindieron tributo a John Wall, uno de los mejores jugadores de su historia reciente.

El retirado base, cinco veces All-Star, lideró a Washington entre 2010 y 2019 antes de que su carrera se desplomara al sufrir varias lesiones graves.

Aún así Wall, elegido con el número uno del Draft de 2010, sigue siendo líder de la franquicia en asistencias (5.282) y robos (976) y cuarto en puntos (10.879).

"Nunca pensé que esto fuera posible", agradeció desde el centro de la pista a su antigua afición. "Esta es mi ciudad y esta es todavía mi casa. Les quiero a todos".

- Jáquez Jr., suplente de lujo -

Los Miami Heat vencieron a domicilio a los Chicago Bulls por 116-113 con otra actuación estelar desde el banco del mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr.

El alero, de 24 años, acumuló 19 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias y 3 robos en 32 minutos de juego, una fabulosa cuenta que refuerza su candidatura al premio al Mejor Sexto Hombre de la temporada.

En su tercera campaña en la liga, Jáquez Jr. promedia 15,3 puntos (doblando prácticamente los 8,6 del curso pasado), 5,2 rebotes y 4,7 asistencias en 43 partidos disputados y solo uno de ellos como titular.

El jugador de Irvine (California), de padres mexicanos, tiene como principales rivales para el galardón al pívot Naz Reid (Timberwolves) y al escolta Ajay Mitchell (Thunder).