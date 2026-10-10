Max Verstappen gana carrera esprint del GP de Singapur de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso este sábado desde la pole en la carrera esprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, marcada por la lluvia y por múltiples abandonos, entre ellos el del británico George Russell (Mercedes).

Los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc completaron el podio, mientras que el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), fue cuarto.

Al igual que hace una semana durante el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia, las lluvias del monzón marcaron la disputa de esta carrera, retrasando el inicio de la misma 30 minutos y causando luego estragos entre los participantes.

Todos los monoplazas arrancaron con neumáticos intermedios, ya que el asfalto del circuito urbano Marina Bay presentaba sectores mucho más secos que otros.

Russell, aspirante al título pero cada vez con menos margen de error, partía desde la segunda posición y adelantó en la salida a Verstappen, que arrancaba desde la pole.

Sin embargo, el Mercedes del británico resbaló en la segunda vuelta e impactó contra el muro, poniendo fin a su carrera y dejándose de nuevo más puntos en la lucha por el título contra Antonelli.

"Fue un error de cálculo", reconoció Russell a Sky Sports.

También fue destacado el incidente entre los McLaren del australiano Oscar Piastri y Lando Norris, que rodaban cuarto y quinto respectivamente en la última vuelta cuando el británico trató de superar a su compañero de equipo.

Norris tocó a Piastri y como consecuencia el británico cayó a la octava posición y el australiano abandonó.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) fue quinto, por delante del británico Oliver Bearman (Haas). Nico Hülkenberg (Audi) y Norris, en séptima y octava posición, completaron los puestos premiados con puntos en la esprint.

Los abandonos fueron numerosos este sábado, por problemas mecánicos como el argentino Franco Colapinto (Alpine) o por colisiones, como el toque entre el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) o el del tailandés Alexander Albon (Williams) contra el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron la carrera en 11ª y 12ª posición respectivamente, ambos fuera de puntos.

Los pilotos retomarán las hostilidades este sábado, en la sesión de clasificación (13h00 GMT) para el Gran Premio del domingo.