Mas, virtual ganador de la Vuelta a España, Landa revive en la etapa reina

El español Enric Mas (Movistar) es el virtual ganador de la Vuelta a España tras la etapa reina disputada este sábado entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, que ganó su compatriota Mikel Landa.

Sólo una desgracia podría impedir que Mas se alce con su primera Vuelta a España, tras la disputa de la penúltima etapa este sábado, en la que el veterano Landa logró su segunda victoria en esta prueba, once años después de la primera.

"Esto es algo que llevo mucho tiempo buscando. Ha sido realmente emocionante", afirmó Landa, de 36 años, tras su victoria.

El ciclista del Soudal-Quick Step se impuso en solitario en la cima del Collado del Alguacil, tras atacar a siete kilómetros de la meta, dejando atrás a sus dos últimos compañeros de escapada, el noruego Tobias Johannssen y el belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.

"No me lo esperaba, pero soñaba con ello", dijo Landa en la meta, tras una dura etapa de 186,8 km y 5.000 metros de desnivel acumulado.

- "Última oportunidad" -

"Era mi última oportunidad y no me quería dejar nada en el tintero", añadió el corredor vasco, que, en abril pasado sufrió una caída en la Vuelta al País Vasco por culpa de un coche de la organización, lo que le obligó a renunciar al Giro y al Tour.

Por el lado de los favoritos, Enric Mas defendió con éxito su maillot rojo en una complicada jornada trufada de dificultades montañosas y con un pelotón, que rápidamente se fragmentó en varios grupos.

"Son sensaciones nuevas para mí", afirmó un feliz Mas, tras cruzar la meta.

"La verdad es que, con las piernas que teníamos, me he visto ganador casi desde el inicio de la etapa, si no había ninguna desgracia y todo iba según lo planeado", añadió, antes de asegurar que "iba descontando los kilómetros y otra vez el equipo ha estado de diez".

El español del Movistar respondió a los intentos de romper el grupo de favoritos de Richard Carapaz.

El ecuatoriano lanzó su primer ataque en el primer paso por el alto del Puche, a 90 km de la meta, y volvió a intentarlo en el segundo paso, a 57 km del final, pero en las dos ocasiones, Mas respondió acompañado del esloveno Primoz Roglic y del austriaco Felix Gall.

- Gall lo intenta -

Mas sólo concedió algunos segundos a Felix Gall, que hizo un postrero intento en los últimos kilómetros para intentar arrebatar el segundo puesto de la general a Primoz Roglic.

El esloveno, que aspiraba a ganar su quinta Vuelta a España, aguantó y mantuvo el segundo cajón del podio, a 2 minutos 15 segundos de Mas, mientras Gall es tercero, a 2 minutos 44 segundos de Enric Mas.

"Quería acabar bien", explicó Gall, que subirá a su segundo podio de una gran vuelta este año tras haber sido segundo en el Giro.

Carapaz, que acabó pagando en la última subida del día su esfuerzo en los altos anteriores, logró mantener su cuarta posición de la carrera por delante del estadounidense Sepp Kuss, que lanzó un gran ataque para subir del 11º al 5º puesto de la general.

"Hemos intentado una carrera un poco diferente. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer", dijo Carapaz, tras la carrera.

El domingo tendrá lugar la 21ª y última etapa de la Vuelta a España, de 112 km con salida y llegada en Granada, incluyendo cuatro subidas a la Alhambra en un circuito por la ciudad andaluza.