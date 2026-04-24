Más preseas para Panamá

Los atletas de Panamá siguen sumando preseas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Ya la cifra se elevó a 22 (5 de oro, 3 de plata y 14 de bronce), siendo la mayor cantidad ganada por los panameños en 4 ediciones de esta justa deportiva internacional

Cortesía | Ayer, Saúl De Gracia, en Taekwondo, modalidad Kyorugui +73kg, y Manuel Morales Mejía, en Karate, modalidad Kata, se colgaron medalla de bronce, cada uno. Mientras que en esgrima, modalidad espada, Caleb Caldito Chan, ganó presea de oro.
Anna Heart | Fotografa Panameña
Anna Heart | Fotografa Panameña Josip Andrey Rodriguez
Josip Andrey Rodriguez
24 de abril de 2026
