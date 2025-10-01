Más de 650 estudiantes participarán en los Juegos Deportivos de Don Bosco

El deporte colegial en el corregimiento de Don Bosco tendrá un espacio a partir de este miércoles 1 de octubre con la celebración de los Juegos Deportivos Estudiantiles, que se extenderán hasta el 24 de octubre.

Según los organizadores, “más de 650 jóvenes estudiantes, con edades entre los 11 y los 17 años, pertenecientes a los diez colegios ubicados en el corregimiento de Don Bosco” participarán en la actividad. Los estudiantes competirán en diversas disciplinas deportivas, como atletismo en sus diferentes modalidades, fútbol, baloncesto, voleibol, entre otras.

El Complejo Deportivo Roberto Kelly será la sede principal de los eventos, contando con todas las facilidades para desarrollar las competencias. Uno de los momentos más destacados del certamen será la maratón de 7 kilómetros, que se celebrará el 24 de octubre, considerada “una de las máximas exigencias competitivas en el deporte de pista y campo”.

Los Juegos Deportivos Estudiantiles cuentan con el respaldo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Alcaldía del distrito capital, quienes junto con la Junta Comunal de Don Bosco, presidida por el Honorable Representante Pier Janson, buscan “concebir estas competencias en busca de nuevos valores dentro del talento deportivo del corregimiento, inculcando además los valores de la responsabilidad, el compromiso y la sana competencia”.