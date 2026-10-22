Martín contra Marc Márquez, un pulso de lujo para despedir Phillip Island

Los pilotos españoles de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) y Marc Márquez (Ducati) librarán este fin de semana un duelo en la cima del campeonato sobre uno de los trazados más bellos del planeta, Phillip Island, que se despedirá del calendario de MotoGP a partir de la temporada que viene.

Este Gran Premio, el 18º de la temporada, marca además la recta final de temporada, con solo cinco Grandes Premios por disputarse y una distancia mínima de dos puntos entre Martín (355) y Márquez (353) en la general del Mundial.

Vencedor incontestable del último Gran Premio en Indonesia hace dos semanas, Bezzecchi ocupa la tercera plaza del campeonato, a 46 puntos de Martín, su compañero en Aprilia.

El temperamental y talentoso italiano quiere aprovechar el duelo para colarse entre Márquez, campeón en siete ocasiones en MotoGP, y Martín, que logró su única corona en 2024, cuando pilotaba para Ducati-Pramac.

El paisaje de este nuevo episodio en la emocionante lucha por el título será Phillip Island, emblemático circuito que ha albergado Grandes Premios de MotoGP desde hace casi tres décadas pero que se despedirá de la categoría reina del motociclismo cuando el domingo ondee la bandera de cuadros.

Fijo en el calendario desde 1997 y uno de los circuitos favoritos de los pilotos, su contrato con el promotor de MotoGP expiraba este año. Desde la organización del campeonato se buscaba trasladar la acción al circuito Albert Park de Melbourne, sede actual del Gran Premio de Fórmula 1.

- "Lloraré un poquito" -

Pero el estado de Victoria fue inflexible sobre mantener la carrera en Phillip Island, situado a dos horas de Melbourne.

Sin acuerdo, el estado de Australia Meridional dio un paso adelante y se aseguró albergar el Gran Premio del país durante seis años a partir de 2027 en Adelaida, tratándose del primer Gran Premio de MotoGP en disputarse en el centro de una ciudad.

"Phillip Island es un circuito extraordinario y correr ahí por última vez será emotivo", declaró Márquez. "Es un circuito con un paisaje único, asombroso. Gané aquí una de mis primeras carreras con Ducati y estamos motivados para hacerlo bien, y preparados para luchar por las posiciones importantes".

El siete veces campeón del mundo ha ganado en cuatro ocasiones en ese trazado (2015, 2017, 2019 y 2024), mientras que el mejor puesto de Martín fue la segunda posición en 2024.

"Llegamos a Australia con las diferencias entre posiciones de los pilotos muy ajustadas así que tenemos que seguir trabajando y tener fe en lo que está haciendo todo el mundo en Aprilia", declaró Martín.

Ambos candidatos al título se perdieron la prueba del año pasado por lesiones, y la victoria entonces fue para su compatriota Raúl Fernández.

"Lloraré un poquito", reconoció Fernández, de 25 años. "No solo porque aquí conseguí mi primera victoria de MotoGP sino también porque siempre he disfrutado mucho viniendo a Phillip Island, es muy agradable".