Marruecos, el duro obstáculo de Francia en el camino a las semis del Mundial

En el camino hacia su tercer título mundial, la Francia de Kylian Mbappé pondrá a prueba su rótulo de favorita cuando enfrente el jueves en Foxborough, cerca de Boston, al peligroso Marruecos de Achraf Hakimi por el boleto a semifinales de Norteamérica 2026.

Los Bleus deberán cambiar el chip tras su disputado choque de octavos de final ante Paraguay (1-0), un rival que les obligó a "ensuciarse" las manos, como reconoció Mbappé, para hacer frente a su fútbol brusco.

¿Será el momento de ponerse de nuevo el esmoquin? Seguramente no, pues el equipo de Didier Deschamps deberá lidiar con unos Leones del Atlas que saben morder y que han dado un paso hacia adelante en su juego desde que los galos los eliminaron (2-0) en las semis de Catar 2022.

Campeones, en los despachos, de la Copa Africana de Naciones en enero, los marroquíes tuvieron un paso mucho más tranquilo que el de los franceses en la ronda pasada, donde golearon a Canadá (3-0), uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo.

Pero también supieron superar escollos de peso: empataron 1-1 ante Brasil en la fase de grupos y luego enviaron a casa a Países Bajos (1-1, 3-2) en penales, tras un empate in extremis que mostró su carácter resiliente.

- Despertar las fieras -

Marruecos se ha transformado desde que Mohamed Ouahbi asumió en marzo: pasó de ser una selección de aguante y contragolpe a apostar por un fútbol más ofensivo que da riendas sueltas a jugadores de primer nivel como el capitán Hakimi y los mediocampistas Brahim Díaz e Ismael Saibari.

Flamante contratación del Bayern Munich, Saibari es el goleador del equipo con tres tantos, pero se lesionó ante los canadienses y su presencia para el juego de cuartos es incierta.

La capacidad futbolística africana tiene todos los argumentos para frenar en seco el sueño de Francia de ganar su tercera estrella, luego de las bordadas en 1998 y 2018.

Marruecos "es uno de los mejores equipos del mundo", destacó Deschamps tras el pase a cuartos.

Pero los Bleus quieren despertar a sus tres fieras -Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé- luego de que fueran anuladas por los paraguayos, un alto en el camino para el equipo que tal vez ha mostrado el mejor fútbol en Norteamérica.

El capitán marcó de penal el tanto del triunfo ante la Albirroja y sigue en la pelea por la Bota de Oro, con siete dianas en cinco partidos, una anotación menos que el máximo artillero, Lionel Messi.

El astro del Real Madrid ha sido determinante en la que será la última campaña de Deschamps al frente de los galos, subcampeones mundiales hace cuatro años.

Seguramente llegará con sangre en los ojos después de ser víctima de comentarios racistas de una senadora paraguaya. Los ataques provocaron una ola de indignación en Francia y el respaldo inequívoco de autoridades como la ONU y la FIFA.

- Mediocampo potente -

A los 27 años, Mbappé pretende ganar su segundo Mundial y superar a Messi como goleador histórico de la mayor cita del fútbol. El argentino ha celebrado 21 dianas, una cuenta que puede aumentar tras la emotiva clasificación de Argentina a cuartos.

Pero es probable que las aspiraciones anotadoras del capitán francés encuentren obstáculos en el sólido mediocampo de los Leones del Atlas, conformado por la perla Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi.

El trío cuenta con el respaldo de laterales de referencia: Hakimi, ídolo del Paris Saint-Germain, por la derecha y Noussair Mazraoui por la izquierda.

"Es un grandísimo equipo. Han progresado desde 2022, les gusta tener el balón y los uno contra uno. Habrá que estar atentos, tanto en defensa como en ataque", advirtió el martes Dayot Upamecano.

El central ha tenido actuaciones imperiales en la zaga francesa, que apenas ha recibido dos goles en cinco encuentros.

Sin embargo, el sistema defensivo de Deschamps probablemente repetirá una alteración debido a una lesión muscular del mediocampista Aurélien Tchouaméni.

El jugador del Real Madrid se ausentó contra Paraguay y el martes no entrenó con sus compañeros, por lo que seguramente Adrien Rabiot será acompañado de nuevo por Manu Koné en la medular.

El ganador de la batalla entre franceses y marroquíes luchará por el pase a la final con España o Bélgica, que juegan el viernes en Los Ángeles.