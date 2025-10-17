Márquez se perderá el GP de Portugal y podría regresar en Valencia

El campeón mundial de MotoGP Marc Márquez, ausente en los Grandes Premios de Australia y Malasia por una lesión en el hombro derecho, también se perderá la cita de Portugal, pero podría regresar el cierre de la temporada en Valencia, indicó este viernes su equipo.

"Verlo en Valencia no es imposible, desafortunadamente su lesión es más grave de lo que inicialmente se esperaba", declaró el director deportivo de Ducati, Mauro Grassilli, a Sky Sport Italia.

"Hay que ver cómo evoluciona su recuperación, pero existe la posibilidad de que regrese en Valencia", añadió.

Ya ganador del título mundial de MotoGP por séptima vez, Márquez, de 32 años, se lesionó el hombro al caer en la primera vuelta del GP de Indonesia el 5 de octubre.

Desequilibrado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), el español se levantó con una fractura del coracoides y lesiones en el ligamento que, tras una semana de inmovilización, finalmente requirieron una operación a principios de semana.

Ducati anunció inicialmente que se perdería los GP de Australia, este fin de semana, y Malasia (24-26 de octubre).

Las declaraciones de Mauro Grassilli implican su ausencia también en Portimao para el GP de Portugal (7-9 de noviembre).

Pero Ducati espera verlo recuperado a tiempo para el último GP de la temporada, dentro de un mes en Valencia (14-16 de noviembre).

Márquez ya se había lesionado gravemente el húmero derecho al inicio de 2020: se perdió el resto de la temporada para someterse a varias operaciones y tardó tres temporadas en recuperar su nivel.

Ducati ha excluido cualquier vínculo entre ambas lesiones.