El líder del Mundial de MotoGP Marc Márquez (Ducati) se cayó y no se pudo proclamar por ahora campeón de 2026, este sábado en Portimão en una carrera esprint del Gran Premio de Portugal que ganó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

"Estoy contento, ha sido algo que deseaba desde hace tiempo, ya que no había conseguido ganar esta temporada un sábado. Había algunos puntos que eran más complicados, sobre todo porque era una llovizna muy fina y no se veía si se mojaba la pista o no", dijo el ganador.

Márquez sufrió el accidente con la pista mojada, en la curva siete durante la penúltima vuelta, cuando rodaba en tercera posición, lo que significa que tendrá que esperar al menos a la carrera del domingo para lograr su octavo título mundial, con el que igualaría el récord del mito italiano Giacomo Agostini.

Bezzecchi había salido desde la pole por delante de Márquez y, a dos vueltas del final en Portimão, el español, que entonces rodaba tercero y tenía asegurado el título, se cayó, sin consecuencias graves, pero tuvo que abandonar.

"Ha sido un error. Lo bueno es que estoy bien físicamente. Ha empezado esa lluvia que tanto me ha ayudado, hoy me ha perjudicado. No le quiero dar más vueltas, sé por qué ha sido la caída, he entrado más fuerte pensando que estaba menos mojado", señaló Márquez, de 33 años.

En el momento del giro dramático de este esprint, carrera corta de 12 vueltas y 20 minutos de la penúltima cita del Mundial, Bezzecchi volaba en cabeza, Márquez era tercero y Jorge Martín (Aprilia), sexto.

"He ido al principio con precaución, luego he visto que ha parado ese chispeo y he apretado, hasta que ha vuelto a llover y me he caído", añadió Márquez.

- "Podía pasar de todo" -

El español, que contaba con 60 puntos de ventaja sobre su compatriota y primer perseguidor en la clasificación del Campeonato, su compatriota Martín, no suma ningún punto, mientras que el madrileño se lleva cinco más al terminar quinto en el esprint.

Por delante de Martín, terminaron sus compatriotas Raúl Fernández (2º con Aprilia-Trackhouse), el hermano menor de los Márquez, Álex (3º con Ducati-Gresini), y Pedro Acosta (4º con KTM).

Márquez podría haberse proclamado campeón del mundo este sábado si hubiera terminado entre los tres primeros del esprint y sumado tres puntos más que Martín.

La televisión mostró imágenes de los aficionados de Márquez consternados y de los ingenieros y directivos de Ducati llevándose las manos a la cabeza.

El piloto de 33 años, que a lo largo de su carrera y de sus siete coronas mundiales en MotoGP tiene una larga colección de caídas y lesiones, había advertido el jueves que "todavía podía pasar de todo".

Márquez cuenta ahora con 55 puntos de ventaja sobre Martín y 62 sobre Bezzecchi, lo que mantiene matemáticamente a los tres pilotos en liza por el título.

La carrera del domingo (13h00 GMT) podría dictar sentencia.