Márquez arrasa en el esprint y supera a Bezzecchi y Martín

El piloto español Marc Márquez (Ducati) sigue dando pasos en su objetivo de revalidar el título de MotoGP y este sábado arrasó en la carrera esprint del Gran Premio de San Marino.

Márquez superó a sus dos rivales por la corona, el italiano Marco Bezzecchi y su compatriota Jorge Martín, ambos con Aprilia.

Bezzecchi partió desde la pole, pero Márquez arrancó mejor y le adelantó por el interior en la primera curva del circuito de Misano.

A partir de ahí fue un paseo para Márquez, que de lograr el título alcanzaría su octava corona en la máxima categoría del motociclismo y la décima en total.

A los mandos de su Ducati oficial, Márquez fue encadenando vueltas rápidas y en apenas cinco giros ya aventajaba en un segundo a sus rivales.

En la segunda parte de la carrera, Bezzecchi reaccionó y logró rebajar un poco la desventaja, pero sin posibilidades reales de dar alcance al mayor de los hermanos Márquez.

Martín, actual líder del campeonato, salió desde la segunda línea de la parrilla, por lo que se encontró más tráfico que sus rivales y no se colocó en la tercera plaza hasta la vuelta 7, justo en el ecuador de la prueba.

Con este resultado, la pelea por el título mundial se aprieta entre los tres aspirantes: Martín se mantiene líder con 263 puntos, pero ahora sólo aventaja en 14 puntos a Márquez y en 22 a Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio, Álex Márquez, Pedro Acosta, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Luca Marini y Johann Zarco completaron el Top 10.