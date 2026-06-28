Marileidy Paulino vuela al triunfo en 400 metros de la reunión de París

La dominicana Marileidy Paulino protagonizó una de las actuaciones más memorables de la reunión de atletismo de París, de la Liga de Diamante, al triunfar este domingo en los 400 metros.

Paulino acabó con un crono de 48 segundos y 48 centésimas, la mejor marca mundial de lo que va de temporada y que le sirvió además para batir dos récords, el de la reunión de París y el de la Liga de Diamante.

La Gacela continúa así su gran progresión, algo más de una semana de haber debutado en la Liga de Diamante 2026 triunfando en Doha con 48.91, que le sirvió ya para batir el récord de esa reunión.

La carrera de París le permite confirmarse como la gran figura de lo que va de año en la vuelta de pista, acercándose poco a poco a su mejor crono personal, los 47.98 que le hicieron ser subcampeona del mundo el año pasado y que le colocan como la tercera mejor de la historia en la prueba.

Pulverizó la mejor marca mundial, que tenía la jamaicana Dejanea Oakley con 48.79, y en la carrera parisina sacó casi un segundo a la segunda clasificada, la checa Lurdes Gloria Manuel (49.37).

Paulino fue así la alegría latinoamericana de la reunión de la capital francesa, donde la decepción fue la campeona mundial de lanzamiento de jabalina, la ecuatoriana Juleisy Angulo, que apenas fue duodécima (52,91 metros) en una prueba ganada por la china Ziyi Yan (67,44 metros).