Marileidy Paulino conquista los 400 metros de los Ultimate Championships

Sin ninguna sorpresa, la dominicana Marileidy Paulino, reina absoluta de la temporada en los 400 metros, se proclamó campeona de esa distancia en los flamantes Ultimate Championships este sábado en Budapest.

Este nuevo evento del atletismo es el encargado de poner el broche de oro a una campaña sin Juegos Olímpicos ni Mundial al aire libre en la que la Gacela brilló de nuevo con intensidad.

Paulino, de 29 años, encadenó victorias a lo largo del curso y otros dos grandes éxitos: el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y el título en su prueba en la Liga de Diamante la pasada semana en Bruselas.

La victoria en Budapest, en un estadio en el que se proclamó campeona mundial en 2023, fue con un tiempo de 49 segundos y 7 centésimas.

Quedó por lo tanto a medio segundo de su mejor marca mundial de la temporada, que la estrella dominicana consiguió en junio en París con 48.48.

Pero el registro fue suficiente para conseguir la victoria, por delante de la noruega Henriette Jaeger (49.28) y de la jamaicana Nickisha Pryce (49.56), segunda y tercera, respectivamente.

La chilena Martina Weil fue quinta (50.00) y la cubana Roxana Gómez acabó séptima (50.21).

La victoria es especialmente lucrativa para Paulino, que recibe por ella un cheque de 150.000 dólares, más del doble de lo que se paga por un título mundial.

Su éxito fue la alegría del sábado para el atletismo latinoamericano a orillas del río Danubio.

En el lanzamiento de jabalina la colombiana Flor Denis Ruiz, subcampeona mundial en 2023 precisamente en Budapest, fue tercera en su prueba (64,84 metros), que ganó la japonesa Haruka Kitaguchi (68,92 metros).