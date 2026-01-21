Marcell Jacobs regresa a Italia con el entrenador de sus oros olímpicos

El velocista italiano Marcell Jacobs, luego de un paréntesis de dos años en América, se entrenará de nuevo en Italia bajo la dirección de Paolo Camossi, quien lo ayudó a conquistar el oro olímpico en los 100 m y en el relevo 4x100 m en Tokio en 2021, anunció el martes por la noche.

"Estoy feliz de volver a trabajar con Paolo Camossi. Juntos escribimos una bonita página de la historia del deporte italiano y creemos que podemos escribir juntos una nueva página", declaró Jacobs en la página de internet de la Federación Italiana de Atletismo (Fidal).

"Miramos hacia (los Juegos Olímpicos de) Los Ángeles 2028. Ahora regresamos al trabajo para dar nuevas emociones y satisfacciones a quienes siempre me han apoyado", añadió.

Desde su sorprendente doblete en los 100 m y los 4x100 m en Tokio, Jacobs, de 31 años, ha visto ralentizada su carrera por sus repetidas lesiones.

Si bien se proclamó campeón de Europa de los 100 m en 2022 y 2024, sólo pudo ser quinto en los 100 m de los Juegos Olímpicos de París en 2024 y 4º en el relevo 4x100 m. El pasado mes de septiembre, en los Mundiales de Tokio, el italiano fue eliminado en semifinales.

El atleta, nacido en Estados Unidos pero que creció en Italia, había puesto fin a su colaboración con Camossi a finales de 2023 luego de ocho años de trabajo conjunto y se instaló en Florida para ponerse a las órdenes de Rana Reider.