Marc Márquez logra la pole en el Gran Premio de España de MotoGP

El piloto español Marc Márquez, vigente campeón del mundo, se hizo este sábado con la pole position en el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez.

Márquez superó al piloto francés de Honda, Johann Zarco, por 0,140 segundos, mientras que el italiano Fabio Di Giannantonio fue tercero a más de un segundo de Márquez, que marcó un tiempo de 1min 48,087s con su Ducati.

Su hermano Álex había sido el más rápido en los entrenamientos del viernes, pero no pudo repetir su rendimiento y tras una caída, logró finalizar en quinta posición tras una sesión clasificatoria disputada sobre mojado.

El español saldrá desde la segunda fila junto al líder del Mundial, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), y al piloto de KTM, el español Pedro Acosta.

"Las condiciones han ayudado", dijo Marc Márquez, a DAZN, señalando que el viernes "en seco, Álex estaba un paso por delante".

"Sin embargo, con el agua, en condiciones en las que hay que dejar fluir un poco más, sin apretar tan fuerte, me siento más cómodo", añadió Márquez.

Se trata de la primera pole del siete veces campeón del mundo desde el GP de Hungría, en agosto de 2025.

Los españoles Jorge Martín y Fermín Aldeguer también se fueron al suelo debido a las complicadas condiciones de la pista, mientras que otros pilotos como Franco Morbidelli y Jack Miller, había sufrido caídas anteriormente en la Q1.

La carrera esprint en Jerez está prevista para las 13h00 GMT de este sábado.