Marc Márquez gana en Malasia y queda a las puertas de su octavo título mundial

El piloto español Marc Márquez ganó este domingo el Gran Premio de Malasia de MotoGP y quedó a las puertas de obtener su octavo título mundial.

La estrella de Ducati y vigente campeón cruzó la meta por delante de Pedro Acosta y de su hermano Álex Márquez en el sofocante circuito de Sepang.

Con su principal rival por el título, el piloto de Aprilia Jorge Martín, ausente en Sepang a raíz de una fractura de muñeca, Márquez podrá sellar el campeonato el próximo fin de semana en Catar.

Márquez partió desde la primera fila junto a su hermano Álex, autor de la pole position, pero tomó el liderato en la primera curva y ya no lo soltó hasta la banderada final.

Con el resultado de este domingo, Márquez lidera la clasificación general con 399 puntos. Martín ocupa la segunda posición con 355 puntos, mientras que Marco Bezzecchi es tercero con 332.