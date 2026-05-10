Marc Márquez fue operado dos veces con éxito en Madrid

El vigente campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez, fue sometido a dos operaciones con éxito el domingo en Madrid, un día después de su violenta caída en la carrera esprint del Gran Premio de Francia en Le Mans.

Cuando iba en séptima posición, el siete veces campeón del mundo en la categoría reina se fue al asfalto en la penúltima vuelta de la carrera esprint, volando por encima de su moto e impactando con fuerza contra el suelo.

"Marc Márquez está actualmente convaleciente en el hospital Ruber Internacional de Madrid, donde fue sometido con éxito a una doble intervención quirúrgica esta mañana (del domingo). El equipo médico consiguió estabilizar la fractura en el quinto hueso metatarsiano del pie derecho del piloto", explicó su escudería oficial, Ducati, en un comunicado.

La estrella catalana de 33 años fue sometida a la vez a otra operación en el hombro derecho, que tenía ya prevista antes de la caída en el circuito Bugatti.

"Los médicos retiraron dos tornillos y un fragmento óseo de una anterior operación, que se habían desplazado y que comprimían el nervio radial", precisó Ducati.

"Pasará la noche en el hospital y volverá a casa mañana (lunes) para comenzar la reeducación. La evolución de su estado en las próximas semanas determinará la fecha de su regreso a la competición", añadió la escudería italiana.

Marc Márquez, que será baja para el Gran Premio de Cataluña del próximo fin de semana, ve reducir drásticamente sus opciones de poder revalidar el título mundial. Está ya a 71 puntos del líder de la general de MotoGP de este año, el italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia.