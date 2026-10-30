Marc Márquez, el más rápido en ensayos en Malasia, Jorge Martín el último

El líder del Mundial de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati), no dio lugar a la sorpresa este viernes y fue el más rápido en los ensayos preclasificatorios del Gran Premio de Malasia de MotoGP.

Su compatriota y máximo rival por el título mundial, Jorge Martín (Aprilia), lastrado por una fractura de muñeca, fue el último de la parrilla.

Los dos hombres se disputan el título mundial de MotoGP, separados por solo diez puntos, pero el madrileño Martín se fracturó el radio del antebrazo derecho en Australia el fin de semana pasado —un GP que fue cancelado por culpa del tiempo—, aunque por ahora ha sido declarado "apto" para pilotar en Malasia.

Sin embargo, la sesión de entrenamientos de cara al esprint del sábado (10 vueltas de 5,543 km) y al GP del domingo (20 vueltas) en el circuito de Sepang se vio interrumpida prematuramente para Martín, que tras rozar la caída decidió conservar fuerzas para el fin de semana: con el 21º y último tiempo, tendrá que pasar por la primera sesión de clasificación del sábado (Q1), mientras que Márquez irá directamente a la Q2.

"Aparte de la pequeña caída en la curva 15, que es donde estoy asumiendo más riesgos, el resto fue perfecto", dijo Márquez.

En MotoGP, la sesión de una hora del viernes sirve como preclasificación: los diez pilotos más rápidos se clasifican directamente para la Q2. Los demás disputan la Q1 el sábado, y solo los dos más rápidos se les unen.

La Q2 asigna las doce primeras posiciones de la parrilla, la Q1 las siguientes. Esta parrilla única sirve tanto para la carrera esprint como para el Gran Premio.

Marc Márquez, que aspira a una octava corona mundial en MotoGP, firmó la mejor vuelta en pista con un tiempo de 1 minuto y 57 segundos exactos, por delante de su hermano menor Álex (Ducati-Gresini) y del japonés Ai Ogura sobre una Aprilia del equipo privado Trackhouse.

El italiano Marco Bezzecchi, con la otra Aprilia oficial, que acecha en el Campeonato del Mundo (315 puntos) por detrás de Martín (355) y Márquez (365), solo logró el sexto mejor tiempo en la sesión de clasificación.

- Clasificación de los ensayos del GP de Malasia:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 1:57.000 (Q)

2. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) a 0.109 (Q)

3. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.167 (Q)

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.380 (Q)

5. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.442 (Q)

6. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.475 (Q)

7. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.545 (Q)

8. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.547 (Q)

9. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.582 (Q)

10. Joan Mir (ESP/Honda) 0.618 (Q)

11. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.805

12. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.807

13. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.913

14. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.161

15. Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini) 1.192

16. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.208

17. Luca Marini (ITA/Honda) 1.462

18. Brad Binder (RSA/KTM) 1.499

19. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.604

20. Augusto Fernández (ESP/Yamaha-Pramac) 2.376

21. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 2.670

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