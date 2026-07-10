Marc Márquez domina los ensayos clasificatorios de MotoGP en Alemania

El español Marc Márquez (Ducati) consiguió el mejor tiempo de los ensayos clasificatorios del Gran Premio de Alemania de MotoGP, undécima de las veintidós citas de la temporada, este viernes en el circuito de Sachsenring.

El vigente campeón mundial, que no está todavía totalmente recuperado de su última operación en el hombro derecho, mostró lo cómodo que se siente en este rincón de la extinta República Democrática Alemana (RDA), cerca de Chemnitz.

Apodado "The King of the Ring" (El Rey de [Sachsen]Ring), el piloto catalán aspira el domingo a igualar dos récords de la leyenda italiana Giacomo Agostini, el de número de victorias en una misma cita (13) y el de número de victorias en un mismo circuito en la categoría reina (10).

El viernes, Marc Márquez superó en la hoja de tiempos de los ensayos clasificatorios a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) por 166 y 280 milésimas de segundo, respectivamente.

Su hermano pequeño, Álex Márquez (Ducati-Gresini), fue cuarto, delante del australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac).

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) firmó el sexto tiempo de la sesión, delante de las dos Aprilia oficiales del italiano Marco Bezzecchi y del español Jorge Martín, líder de la general del Mundial.

Diez días después de una operación en la muñeca derecha para tratar un síndrome del canal carpiano, el español Pedro Acosta (KTM) fue noveno, mientras que el italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46) fue décimo.

La decepción del día fue el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

El doble campeón mundial (2022, 2023) solo pudo ser decimotercero y tendrá que terminar el sábado en una de las dos primeras posiciones de la Q1, la primera manga de la sesión de clasificación, para poder aspirar a pelear luego por la pole position en la Q2.

Los diez primeros de los ensayos clasificatorios de este viernes están exentos de esa Q1 y acceden directos a la Q2 del sábado.

- Resultados de los ensayos clasificatorios del viernes en la MotoGP:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati) 1:19.394 (Q)

2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.166 (Q)

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.280 (Q)

4. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.317 (Q)

5. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 0.447 (Q)

6. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.512 (Q)

7. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 0.602 (Q)

8. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.617 (Q)

9. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.632 (Q)

10. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.638 (Q)

11. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 0.651

12. Brad Binder (RSA/KTM) 0.674

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.738

14. Luca Marini (ITA/Honda) 0.820

15. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.824

16. Joan Mir (ESP/Honda) 0.834

17. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 0.928

18. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.157

19. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 1.467

20. Álex Rins (ESP/Yamaha) 1.620

21. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 1.727

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