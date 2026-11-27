El español Marc Márquez, que el domingo en Portugal se proclamó campeón de MotoGP por octava vez, anunció por sorpresa su retirada este viernes, antes de los ensayos del Gran Premio de Valencia, que el domingo cerrará la temporada 2026 de la élite del motociclismo.

Márquez, de 33 años y piloto de Ducati, se despedirá de la afición española este fin de semana.

"Ha decidido retirarse de la MotoGP y Valencia será su carrera final como profesional", señaló su equipo en redes sociales.

"Ofrecerá más detalles a partir de las 12h15 (11h15 GMT) durante una rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo", añadió Ducati sobre un anuncio que ha conmocionado al mundo del motociclismo.

Márquez lo deja en lo más alto. El domingo sumó ocho títulos mundiales de la máxima categoría (antes 500 cc), con lo que igualó a Giacomo Agostini, que logró sus coronas entre 1966 y 1975, y superó a otro italiano, su gran rival Valentino Rossi.

"¡Gracias Marc! Una de las mayores personalidades del deporte, un ejemplo de resiliencia y coraje", señaló MotoGP en las redes sociales tras el anuncio.

La octava corona de Márquez fue una gesta: remontó desde muy atrás después de una caída en el Gran Premio de Francia en Le Mans en primavera y un centenar de puntos de desventaja con el primer puesto.

El piloto catalán ganó su primer título de 500 cc (predecesora de la MotoGP) en 2013 con Honda, donde acumuló seis en total hasta 2019.

También fue campeón mundial de 125cc en 2010 y de Moto2 en 2012.