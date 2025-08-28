Manchester United, una noche aciaga que prolonga su declive

La eliminación contra un equipo de cuarta división el miércoles en la Copa de la Liga inglesa añadió una nueva línea al desastroso balance deportivo del Manchester United versión Ruben Amorim, que por el momento sigue sin lograr enderezar una nave a la deriva.

Para el periódico The Mirror, el histórico y otrora poderoso equipo mancuniano vivió "una noche humillante" en Grimsby (2-2; 12-11 en los penales). "So Grim" ("Tan deprimente"), tituló el tabloide en un juego de palabras con el nombre del equipo de la League Two.

Un nuevo revés que se añade a las decepciones acumuladas bajo la era Ruben Amorim, que se inscriben en el lento y constante declive de los 'Diablos Rojos', que nunca llegaron a recuperarse de la marcha de Alex Ferguson.

Muy lejano parece aquel Manchester United (1986–2013) con el sello del escocés, el de los Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona o David Beckham.

El equipo actual carece de grandes líderes, sus últimos refuerzos (Cunha, Mbeumo y Sesko) no han aportado gran cosa de momento, y los arqueros (Onana y Bayindir) se han mostrado vulnerables.

Pero cuando se pierde contra un equipo de 4ª, el problema "no es el arquero, es todo lo demás", respondió Amorim. "Es el entorno, es la forma en que abordamos la competición", añadió el portugués, dolido por la falta de intensidad de su equipo al inicio del choque. "Estábamos completamente perdidos, es difícil de explicar".

- Sin dar con la tecla -

El ex entrenador del Sporting de Lisboa, llegado a Old Trafford hace nueve meses, aún no ha dado con la tecla. Sigue empecinado en jugar con un sistema con una defensa de tres, lo que según muchos observadores no funciona con su plantel.

"El sistema no tiene importancia", zanjó Amorim el miércoles. Pero la imagen del técnico en plena reflexión táctica, moviendo piezas magnéticas sobre un tablero plastificado mientras su equipo perdía 2-0 a la hora de juego generó no pocas mofas en Inglaterra.

"¿Qué va a pasar con Ruben Amorim ahora? No creo que se recupere de la imagen que dejó hoy", opinó el ex delantero Chris Sutton a la antena de BBC Radio 5 Live.

El Manchester United persigue una primera victoria esta temporada, antes de recibir al Burnley el sábado en la tercera fecha de la Premier.

- Refuerzos en ataque, no bajo palos -

En el campeonato inglés, Amorim sólo ha ganado siete partidos de los 29 en los que ha dirigido (24,7%), el peor ratio de un entrenador del United desde la macha de Ferguson.

Pero es cierto que el joven técnico luso tiene algunas circunstancias atenuantes, especialmente la de haber llegado con la temporada ya iniciada, y con un plantel que no estaba adaptado a su filosofía de juego.

Pero sigue siendo un grupo plagado de internacionales de alto nivel y de jóvenes talentos cuyo potencial está por explotar. La gestión del caso Marcus Rashford, apartado primero y después expatriado al Aston Villa y al FC Barcelona, no fue ejemplar.

Los números en ataque tampoco son para sacar pecho. El equipo terminó la temporada pasada en 15ª posición en la Premier con sólo 44 goles marcados en 38 partidos.

Los propietarios del Manchester United, uno de los clubes más ricos del mundo, han gastado, según estimaciones de la prensa, cerca de 230 millones de euros (268 millones de dólares) para reforzar ese sector con Matheus Cunha, Bryan Mbeubo y Benjamin Sesko, sin que por el momento se hayan hecho visibles los resultados.

Pero no han invertido un dólar en el puesto de arquero, a pesar de los síntomas de fragilidad bajo palos en los últimos meses. El turco Altay Bayindir, titular en este inicio de temporada, no ha brillado por el momento en liga, y André Onana pudo haber hecho más en los dos goles del Grimsby.

El italiano Gianluigi Donnarumma, al que el PSG ha abierto la puerta de salida, está en el mercado, pero los 'Red Devils' parecen decantarse por el arquero belga Senne Lammens (23 ans), del Royal Amberes, según medios británicos.