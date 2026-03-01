Manchester United pisa el podio, Tottenham en la cuerda floja

El Manchester United, invicto desde la llegada de Michael Carrick al banquillo, derrotó 2-1 al Crystal Palace este domingo para escalar al tercer puesto de una Premier League en la que el Tottenham, derrotado 2-1 por el Fulham, sigue jugando con fuego.

Los Red Devils dieron un paso más en su impresionante remontada, en esta ocasión en Old Trafford ante unos Eagles que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su defensa francés Maxence Lacroix, autor del gol de los suyos al inicio del partido.

Séptimo cuando Carrick tomó las riendas a comienzos de enero, el United dormirá en el podio este domingo tras una sexta victoria en siete partidos (cony un empate) con el joven entrenador inglés.

Aston Villa, que perdió el viernes ante el colista Wolverhampton, es cuarto con el mismo número de puntos que los mancunianos (51 puntos) y tres puntos por delante del Liverpool (5º, 49 puntos).

La tarde comenzó mal para Carrick y los suyos, sorprendidos de entrada con un gol de cabeza de Lacroix en un córner (4').

- Penal a Cunha decisivo -

Pero no tardaron en levantar la cabeza y gozaron de varias ocasiones, por medio de Harry Maguire (31'), Bruno Fernandes (42') y Casemiro (43').

Pero si hubo un momento que cambió el partido fue la expulsión de Lacroix por penal al brasileño Matheus Cunha, una falta que supuso la roja para el francés y el gol de la igualada de Fernandes (57').

Con once contra diez, los locales se lanzaron por la victoria y la encontraron con un remate de cabeza del delantero esloveno Benjamin Sesko (65'), que confirmó su gran momento de forma.

Mientras tanto, en el Tottenham la llegada de Igor Tudor para apagar el fuego no ha dado resultado por el momento.

Goleado por el Arsenal (4-1) en su bautismo en la Premier League, el entrenador croata sufrió una nueva derrota, en derbi londinense ante el Fulham por 2-1.

El brasileño Richarlison marcó el gol de los Spurs (66'), que no pudieron sumar ni un punto ante los Cottagers.

Fue el décimo partido seguido en liga sin victoria para el Tottenham (cuatro empates y seis derrotas), que ocupa el 16º puesto.

Los próximos rivales del Atlético de Madrid en Champions pueden al menos respirar, ya que sus perseguidores también perdieron: el West Ham (18º) el sábado en Liverpool, y el Nottingham Forest (17º), el domingo en Brighton (2-1). En este partido volvió a marcar el centrocampista paraguayo Diego Gómez para el Brighton.

La 28ª fecha concluía este domingo con el partido estelar Arsenal-Chelsea.