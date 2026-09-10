Manchester United golea al debutante Sabah en su vuelta a la Champions

Sin pisar el acelerador, el Manchester United cumplió sin problemas y goleó 4-0 en su debut en la Liga de Campeones 2026-2027 al Sabah FC azerbaiyano, que disputaba el primer partido de su historia en el máximo torneo europeo, este jueves en Old Trafford.

El partido quedó visto para sentencia en la primera parte, con los goles del brasileño Matheus Cunha (27'), el portugués Bruno Fernandes (42') y el esloveno Benjamin Sesko (45').

En la segunda mitad, el argentino Lisandro Martínez puso el cuarto y definitivo en el 68', aprovechando un momento de confusión y desorden de la zaga visitante.

Fue por tanto un regreso feliz al gran torneo europeo para el United, después de dos temporadas sin estar en él.

"Algunas de nuestras acciones de ataque fueron fantásticas. Hemos sido peligrosos en la transición. Y defensivamente, de manera global, también hemos trabajado bien", analizó el entrenador Michael Carrick en declaraciones a la televisión TNT Sports.

La victoria tranquiliza al United después de su inicio decepcionante en la Premier League, donde es apenas undécimo con cuatro puntos después de tres jornadas, y justo antes de recibir al Manchester City en el gran derbi de su ciudad, este fin de semana en la cuarta fecha del campeonato inglés.

El club azerbaiyano, fundado hace solo nueve años, participa por primera vez en su corta historia en una competición europea de clubes de la UEFA.

Se ganó el boleto a esta Champions y al grupo único de 36 elegidos después de ocho partidos en la fase previa, que incluyeron un fenomenal triunfo 5-2 en la prórroga en la vuelta de su playoff ante el Hapoël Beer-Sheva israelí.

Su estreno europeo fue en Old Trafford, un estadio mítico, pero el equipo azerbaiyano dio una imagen pobre en el partido.

"Nos iremos todos a casa pensando que podíamos haberlo hecho un poco menos", admitió su entrenador, Valdas Drambauskas.

"No siento que estuviéramos asustados o con temor, pero es verdad que no mostramos la osadía necesaria", reconoció, y confió en que el equipo pueda responder mejor en la segunda jornada, que se presenta más asequible ya que actuará como local ante el Slavia Praga checo.