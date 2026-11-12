Manchester United cesa a Carrick, Pochettino favorito a sucederle

El Manchester United destituyó como entrenador a Michael Carrick tras firmar el equipo el peor inicio de temporada en su historia reciente, y medios británicos informaron que el argentino Mauricio Pochettino es favorito a ocupar el banquillo de Old Trafford.

El United apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos, unos resultados que han acabado por costarle el puesto a Carrick.

Si bien el club no precisa quién ocupará el cargo, asegura en su comunicado que "tiene la intención de nombrar a su sucesor lo antes posible".

La cadena Sky Sports informó el miércoles que la entidad y Pochettino llegaron a "un acuerdo verbal" para que el argentino se convierta en el próximo inquilino del banquillo de Old Trafford.

El DT argentino, de 54 años, tiene una amplia experiencia en la liga inglesa luego de sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

No obstante, Pochettino es aún seleccionador de Estados Unidos, cargo al que llegó hace dos años y condujo a la selección de las barras y las estrellas hasta los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde cayó ante Bélgica.

Hace apenas tres meses Pochettino firmó un nuevo contrato como DT de Estados Unidos hasta el Mundial 2030.

- "Es necesario un cambio" -

El Manchester United necesita un técnico de experiencia y capacidad para revertir su situación actual.

Carrick asumió el cargo de manera interina tras la destitución del portugués Rúben Amorim en enero de 2026 y fue confirmado el pasado verano tras haber llevado al United a acabar tercero en el pasado campeonato y clasificarlo para la Liga de Campeones.

Pero, lastrado por el discreto mercado de fichajes, el excentrocampista del United no pudo dar continuidad a su éxito inicial.

El destino de Carrick quedó sentenciado tras una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar, en todas las competiciones, incluido un humillante 4-1 contra el Como italiano, debutante en la Champions.

Ni siquiera le salvaron los dos últimos resultados: una remontada contra la Roma tras ir perdiendo por dos goles (3-2) y un empate en Old Trafford frente al Aston Villa, con dos tantos en el descuento (4-4).

En su comunicado, el United califica a Carrick de "leyenda" del club y le agradece la "dedicación y profesionalidad" en su etapa como entrenador, pero considera que "es necesario un cambio" para alcanzar los objetivos de la entidad.

Su salida lo convierte en el tercer entrenador despedido desde que el multimillonario británico Jim Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024.

- "Tipo estupendo y entrenador fantástico" -

El United volverá a la competición el 22 de noviembre, tras el parón internacional, contra su gran rival, Liverpool.

Medios ingleses informaron que otros posibles aspirantes al cargo serían el exentrenador del Newcastle Eddie Howe, el extécnico del Chelsea Antonio Conte y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann.

Pero el favorito parece Pochettino, quien según la BBC tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

El entrenador argentino tiene previsto celebrar una rueda de prensa el viernes, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.

Preguntado por la posible llegada del santafesino al United antes del partido contra Croacia en la Liga de Naciones de Europa, el capitán de Inglaterra Harry Kane alabó a su antiguo entrenador en el Tottenham.

"No tengo palabras suficientes para elogiarlo", afirmó el flamante ganador del Balón de Oro. "Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero sé que es un tipo estupendo y también un entrenador fantástico".