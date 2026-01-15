Mahomes apunta a regresar al inicio de temporada de la NFL

Patrick Mahomes, el líder de los Kansas City Chiefs, dijo este jueves que su meta es estar completamente recuperado de su lesión de rodilla para el comienzo de la próxima temporada de la liga de football americano (NFL).

El quarterback, triple campeón de la NFL y dos veces Jugador Más Valioso (MVP), atendió a los medios por primera vez desde que se sometió a una cirugía en su rodilla izquierda a mediados de diciembre.

En una conferencia via Zoom, Mahomes dijo que está "cumpliendo todas las etapas" de su rehabilitación para poder comenzar "sin restricciones" la próxima campaña, que arranca el 10 de septiembre.

"Quiero estar listo para la semana uno", recalcó el mariscal de campo. "Los médicos dijeron que podría estarlo, pero no puedo predecir lo que sucederá a lo largo del proceso".

Mahomes, de 30 años, se rompió dos ligamentos de rodilla en la infausta derrota del 14 de diciembre ante Los Angeles Chargers, que condenó a Kansas City, la última dinastía de la NFL, a su primera ausencia en los playoffs desde 2014.

Rebobinando la memoria hasta ese día, el quarterback dijo que en un principio no se dio cuenta de la gravedad de la lesión y llegó a presionar para terminar el partido usando una rodillera.

"Sabía que algo había pasado, pero cuando pude caminar un poco pensé que quizá tendría la oportunidad de volver al partido", recordó. "Ahora es una cuestión de motivación, tratar de exigirme tanto como me dejen exigirme para estar listo".