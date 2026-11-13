Deportes

Los potros miden fuerzas en el Clásico familia Navarro, segunda cita de la Triple Corona Juvenil de Importados de 2 años de edad

Cortesía Omar Batista | El potro Macho Mule sale a defender su invicto y acercarse a la Triple Corona juvenil.
Ml | Thucydides será uno de los participantes con opción al triunfo.
Marcos Thils
13 de noviembre de 2026
75
es el número de la versión del Clásico familia Navarro, del domingo.
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